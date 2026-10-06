Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes faz ativos renderem

Nem todo crescimento empresarial precisa começar com a abertura de uma nova unidade. Em negócios que já possuem uma estrutura física relevante, uma alternativa é descobrir como extrair mais valor dos ativos existentes. Essa é uma das ideias presentes na estratégia conduzida por Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes na Rede Paz, operação com mais de 80 unidades, principalmente em São Paulo.

O ponto de partida é simples: um posto de combustíveis possui muito mais do que bombas. Há localização, terreno, acesso para veículos, fluxo de consumidores, equipes, infraestrutura e uma relação construída com quem circula naquela região. Transformar esses elementos em novas oportunidades de receita exige olhar para o mesmo ativo de maneira diferente.

Na Rede Paz, abastecimento continua sendo a atividade central, mas outras frentes passam a dividir espaço no planejamento. Conveniência, alimentação, serviços automotivos, tecnologia e recarga elétrica são exemplos de atividades que podem ampliar a utilização comercial das unidades.

Para Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes, essa diversificação precisa respeitar o potencial de cada endereço. Nem todos os postos apresentam o mesmo público ou a mesma dinâmica. Uma unidade de grande circulação pode demandar determinado conjunto de serviços, enquanto um ponto de bairro pode apresentar comportamento completamente diferente.

Dados ajudam a reduzir essa incerteza. Informações sobre movimento, horários, consumo, região e utilização dos serviços podem orientar decisões sobre onde investir. Em vez de implantar todas as novidades simultaneamente em toda a rede, a empresa pode identificar os endereços mais adequados para cada solução.

A trajetória de Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes também contribui para esse modelo. Antes de sua atuação ligada à expansão da Rede Paz, o executivo passou pela Shell Brasil e acumulou experiência em abastecimento, logística, finanças, fornecedores, segurança, pessoas, tecnologia e planejamento operacional.

Essa experiência ajuda a conectar inovação à rotina do negócio. Para uma empresa, adotar uma nova tecnologia não significa apenas comprá-la. É necessário avaliar instalação, manutenção, demanda, treinamento, custos e capacidade de gerar resultado. Um dos exemplos está na mobilidade elétrica. A Rede Paz trabalha com o objetivo de alcançar 300 carregadores ultrarrápidos em São Paulo até o fim de 2027. A iniciativa utiliza uma estrutura que a companhia já possui: endereços preparados para receber veículos e localizados em pontos de circulação.

O projeto oferece uma discussão que ultrapassa o próprio setor de combustíveis. Pequenas e médias empresas frequentemente procuram crescimento apenas por meio de novas lojas, novos escritórios ou entrada em mercados completamente diferentes. Em muitos casos, porém, oportunidades podem estar escondidas nos ativos já existentes.

Uma empresa pode possuir espaço ocioso, localização privilegiada, base de clientes, canais de distribuição, conhecimento técnico ou relacionamento com fornecedores que permitem criar novas fontes de receita sem reconstruir toda a operação. Na Rede Paz, a chegada da recarga elétrica também muda a relação com o tempo. Enquanto abastecer um veículo convencional normalmente exige poucos minutos, a recarga tende a manter o motorista por mais tempo na unidade. Essa permanência pode aumentar a relevância de alimentação, conveniência e outros serviços.

Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes trabalha com essa integração como parte da estratégia de crescimento. A lógica é fazer com que novos serviços utilizem a estrutura existente e, ao mesmo tempo, aumentem sua produtividade. O aprendizado para outros negócios está justamente na forma de observar os ativos. Antes de decidir pela expansão física, o empreendedor pode perguntar se utiliza plenamente aquilo que já construiu, quais demandas de seus clientes ainda não atende e quais atividades complementares fazem sentido dentro de sua operação.

A experiência da Rede Paz mostra como escala, localização e diversificação podem ser tratadas dentro do mesmo planejamento. Crescer, nesse contexto, deixa de significar somente adicionar endereços. Também significa encontrar novas funções para estruturas existentes e preparar o negócio para mudanças que já começam a alterar o comportamento de seus consumidores.