Viagem para quem tem mais de 60 anos: veja o que priorizar

Quem tem mais de 60 anos e vai viajar para a Itália tem alguns pontos a mais para checar antes de fechar o roteiro. A SuaGuia , agência boutique especializada em viagens sob medida para o país, lista o que costuma fazer diferença nessa faixa etária.

Seguro-saúde que funciona de verdade

Viajantes acima de 60 anos são estatisticamente mais propensos a precisar de atendimento médico durante a viagem. Em um caso recente, uma viajante com dor de garganta foi atendida por um médico levado até o quarto do hotel, sem precisar ir a um pronto-socorro, graças ao seguro-saúde acionado pela agência.

“Não é sobre nunca dar errado, é sobre o que a gente faz quando dá. Ela não perdeu a viagem, perdeu um passeio. No dia seguinte já estava com o grupo de novo”, diz Lucas Gonçalves Moreira, cofundador da SuaGuia.

Outros dois pontos que ajudam

Veículos adaptados para mobilidade reduzida e uma equipe local na Itália, disponível durante toda a viagem, completam a estrutura. Alugar carro costuma ser praticamente necessário para conhecer regiões como a Toscana fora das grandes cidades, e um veículo adequado facilita bastante a locomoção de quem tem alguma limitação física.

Por que vale a pena prestar atenção nisso

O público acima de 60 anos já representa cerca de 16% da população brasileira, segundo o IBGE, e viaja bastante: 52% fazem ao menos três viagens por ano, segundo levantamento do Expo Fórum de Turismo 60+. Em um ano e quatro meses de operação, a SuaGuia já tem viajantes na quinta viagem com a agência.

Um exemplo de clientes satisfeitos são Ameri e Antônio. “Acabamos de voltar de uma viagem incrível de 27 dias pela Itália, explorando o norte, centro e sul do país, e não poderíamos deixar de agradecer imensamente à agência SuaGuia por tornar essa experiência tão especial”.

Perguntas frequentes

Preciso avisar a agência sobre alguma condição de saúde antes da viagem?

É recomendável informar previamente qualquer condição relevante, para que a equipe já saiba como agir em caso de imprevisto.

Veículo adaptado precisa ser pedido com antecedência?

Sim, o ideal é alinhar essa necessidade já na montagem do roteiro, junto com a equipe da agência.