A transição energética começa a alterar não apenas os veículos que circulam pelas cidades, mas também a função dos pontos de abastecimento. Em São Paulo, Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes conduz na Rede Paz um movimento voltado à integração entre combustíveis, recarga elétrica, tecnologia e novos serviços. A proposta é utilizar a estrutura já existente da rede para acompanhar mudanças no comportamento dos motoristas e preparar as unidades para uma realidade em que diferentes fontes de energia deverão dividir o mesmo espaço.

Com mais de 80 unidades, concentradas principalmente no estado de São Paulo, a Rede Paz possui uma base operacional que permite planejar essa transformação de forma gradual. Um dos grandes projetos é alcançar 300 carregadores ultrarrápidos na capital paulista até o fim de 2027. Mais do que instalar equipamentos, o plano envolve avaliar localização, demanda, capacidade elétrica, segurança, manutenção e o potencial comercial de cada endereço.

A experiência de Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes no setor de energia começou antes de sua atuação na Rede Paz. Sua passagem pela Shell Brasil proporcionou contato com diferentes áreas da operação, entre elas logística, abastecimento, gestão financeira, fornecedores, tecnologia, segurança e planejamento. Esse conhecimento passou a ser aplicado posteriormente na expansão da rede e na busca por alternativas capazes de atualizar o modelo tradicional dos postos.

A mudança ocorre em um momento em que o setor precisa administrar duas estruturas energéticas com características distintas. Enquanto os combustíveis dependem de armazenamento, transporte e distribuição física, a recarga de veículos elétricos exige disponibilidade de potência, conexão adequada à rede elétrica e equipamentos capazes de atender diferentes padrões tecnológicos. Para Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes, compreender essa convivência é parte essencial do planejamento das próximas etapas do negócio.

A Rede Paz mantém relações comerciais com Ipiranga e Vibra, empresas presentes no mercado nacional de abastecimento, ao mesmo tempo em que acompanha soluções desenvolvidas por fornecedores de tecnologia para mobilidade elétrica, inclusive fabricantes chineses. Essa combinação aproxima a operação tradicional de uma cadeia global de equipamentos, softwares e sistemas que começa a ganhar espaço no cotidiano dos postos.

A instalação de carregadores ultrarrápidos também altera a experiência do consumidor. Diferentemente do abastecimento convencional, que normalmente exige poucos minutos, a recarga elétrica pode ampliar o período de permanência do motorista na unidade. Esse intervalo cria oportunidades para integrar conveniência, alimentação e serviços automotivos, transformando o tempo de espera em uma nova variável comercial.

Por isso, a estratégia não considera o carregador como um equipamento isolado. Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes trabalha com a ideia de que cada unidade deve ser analisada como um ponto de serviços e energia. Fluxo de veículos, perfil da região, comportamento do consumidor e infraestrutura disponível entram na avaliação antes da definição dos investimentos. O objetivo é fazer com que a expansão acompanhe a demanda e preserve a eficiência operacional.

A capilaridade da Rede Paz oferece uma vantagem nesse processo. Os postos já estão inseridos nas rotas de milhares de motoristas e ocupam áreas planejadas para receber veículos com facilidade. Aproveitar esses endereços reduz a necessidade de criar uma rede inteiramente nova para atender à mobilidade elétrica e permite incorporar gradualmente a recarga à estrutura existente.

Tecnologia e dados também passam a ocupar espaço maior nas decisões. Informações sobre movimento, horários de maior utilização, consumo e perfil de cada região podem ajudar a indicar onde a recarga tende a apresentar maior aderência. Para Luiz Felipe Do Valle Silva Do Quental De Menezes, esse acompanhamento permite direcionar recursos de maneira mais precisa e entender como diferentes unidades respondem às mudanças do mercado.

O projeto de 300 carregadores ultrarrápidos até 2027 representa, portanto, uma etapa de uma estratégia mais ampla. A expansão exige coordenação entre fornecedores, infraestrutura elétrica, investimentos, manutenção e operação diária. Cada novo ponto modifica a utilização do espaço físico do posto e adiciona uma nova relação entre energia, tecnologia e permanência do consumidor.