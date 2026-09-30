Luiz Felipe Do Valle Silva De Menezes redesenha o futuro dos postos SP

A transformação dos postos de combustíveis em espaços capazes de reunir abastecimento, conveniência, serviços e novas soluções de mobilidade está no centro da estratégia conduzida por Luiz Felipe Do Valle Silva De Menezes. Com trajetória construída no setor de energia e passagem pela Shell Brasil, o executivo participa da expansão da Rede Paz e acompanha uma mudança que vai além das bombas: a adaptação de pontos tradicionais da cidade a uma rotina em que tecnologia, recarga elétrica e experiência do consumidor ganham espaço.

A Rede Paz reúne mais de 80 unidades, principalmente em São Paulo, e essa presença urbana cria uma base para testar novas formas de utilização dos postos. A proposta é aproveitar locais já inseridos no deslocamento diário da população para ampliar a oferta de serviços. Nesse desenho, o posto deixa de funcionar apenas como lugar de abastecimento e passa a ser observado como um ativo urbano, capaz de integrar diferentes necessidades de quem circula pela cidade.

A experiência de Luiz Felipe Do Valle Silva De Menezes na Shell Brasil faz parte dessa leitura. Sua trajetória no setor envolveu contato com áreas como logística, abastecimento, gestão financeira, fornecedores, segurança, pessoas, tecnologia e planejamento operacional. Na etapa seguinte da carreira, esse conhecimento passou a ser aplicado à expansão da Rede Paz, em um mercado pressionado por mudanças no comportamento do consumidor e pela chegada de novas tecnologias.

Um dos movimentos mais relevantes está na mobilidade elétrica. O planejamento divulgado para a rede prevê chegar a 300 carregadores ultrarrápidos em São Paulo até o fim de 2027. A estratégia utiliza a capilaridade dos postos como ponto de partida para criar uma infraestrutura de recarga distribuída em áreas de circulação. Carregadores já vêm sendo incorporados a pontos estratégicos, aproximando o negócio tradicional de combustíveis de uma nova demanda energética.

Para Luiz Felipe Do Valle Silva De Menezes, a transição não significa simplesmente substituir uma fonte de energia por outra. O desafio empresarial está em entender como diferentes soluções podem conviver dentro do mesmo espaço. Enquanto o veículo permanece conectado para recarga, serviços de conveniência, alimentação e atendimento automotivo podem ganhar relevância. O tempo de permanência do consumidor passa, assim, a fazer parte da lógica de operação.

Tecnologia e dados também entram nessa transformação. Informações sobre fluxo, localização, perfil de consumo e capacidade de atendimento podem apoiar decisões sobre onde instalar equipamentos e quais serviços fazem sentido em cada unidade. Essa abordagem procura evitar uma expansão uniforme e considerar as características de cada região atendida.

A Rede Paz mantém relações comerciais com grupos como Ipiranga e Vibra, inserindo sua operação em uma cadeia que combina fornecimento, logística e presença nacional. Paralelamente, a busca por fornecedores de equipamentos e soluções para mobilidade elétrica, incluindo aproximações com empresas chinesas, amplia o campo de análise para uma infraestrutura que ainda está em formação no Brasil.

A mudança também altera a arquitetura funcional dos postos. Espaços antes pensados prioritariamente para entrada, abastecimento e saída de veículos começam a incorporar períodos maiores de permanência. Isso exige observar circulação, segurança, capacidade elétrica, conveniência e integração entre serviços. A localização, tradicionalmente decisiva no varejo de combustíveis, continua importante, mas passa a dividir espaço com conectividade e oferta de novas experiências.

Ao associar seu nome a mobilidade elétrica, tecnologia, gestão e infraestrutura, Luiz Felipe Do Valle Silva De Menezes reforça uma trajetória profissional ligada à transformação do varejo de combustíveis. O movimento da Rede Paz mostra como ativos já existentes podem ser reorganizados para acompanhar mudanças no transporte sem abandonar a atividade que sustentou sua expansão.

O plano de crescimento dos carregadores até 2027 funciona como uma referência concreta dessa estratégia. Mais do que instalar equipamentos, a iniciativa envolve escolher pontos, dimensionar demanda, organizar operação e integrar a recarga aos demais serviços. Em uma cidade com deslocamentos intensos como São Paulo, a distribuição geográfica da rede pode ser um elemento relevante para aproximar infraestrutura energética e rotina urbana.

A estratégia une inovação, mobilidade e expansão da operação.