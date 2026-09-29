Dá para marcar dentista direto no Google Maps? Veja como funciona

Quem já achou um dentista no Google Maps e desistiu porque o consultório estava fechado agora tem outra saída em parte das clínicas. Clientes da Clinicorp , software de gestão para clínicas odontológicas e de estética avançada, podem mostrar o botão “Agendar on-line” no mapa, na Pesquisa e no Perfil da Empresa no Google. Com isso, o paciente marca a consulta no mesmo lugar onde encontrou a clínica, sem telefonar.

A novidade foi apresentada no Clinicorp Summit, nos dias 17 e 18 de setembro, e conecta o Agendamento Online da empresa ao Agendar com o Google.

Toda clínica que aparece no mapa tem o botão?

O recurso vale apenas para clientes da Clinicorp nas modalidades Odontologia e Estética. Além disso, a clínica precisa ter o perfil no Google ativo e verificado e ligar a integração no sistema. O botão só aparece depois que o Google confere se nome, endereço e horários do perfil correspondem aos dados enviados pela plataforma.

“A ativação é simples, mas a exibição do botão depende da verificação do Google. Por isso, orientamos a clínica a manter o perfil com nome, endereço e horários iguais aos cadastrados no sistema”, explica Luiz de Souza, cofundador e CPO da Clinicorp.

O que o paciente escolhe na hora de marcar?

Ao clicar, a pessoa vai para o Agendamento Online do Clinicorp, que ganhou um novo desenho para a integração. Lá, escolhe o procedimento, o profissional, a data e o horário, conta se já é paciente e qual é o motivo da consulta. Também dá para decidir se a confirmação chega por WhatsApp ou por SMS. Tudo começa no mesmo lugar em que a pessoa tinha acabado de encontrar o endereço da clínica.

A consulta já fica garantida?

O pedido segue para a clínica, que aprova a marcação. A partir daí, o horário entra sozinho na agenda do consultório, sem ninguém precisar anotar à mão. Ou seja, o paciente envia a solicitação e a confirmação chega depois, pelo canal que ele escolheu.

Por que isso interessa às clínicas?

Quem procura atendimento costuma querer uma de três coisas: conversar com alguém na hora, deixar os dados para um retorno ou marcar por conta própria. Muitas clínicas dão conta das duas primeiras só no horário comercial. A terceira quase nunca está disponível, e é aí que ligações sem resposta e buscas feitas à noite ou no fim de semana ficam sem agendamento.

“Quando o paciente decide agir, ele quer falar com alguém agora, deixar os dados ou marcar sozinho. A clínica precisa atender às três. Se o contato não cai numa ferramenta monitorada, é paciente perdido”, afirma Caio Carinhena, CEO da Clinicorp.

Resumindo: dá, sim, para marcar dentista direto no Google Maps, desde que a clínica use a Clinicorp, tenha o perfil verificado e mantenha os dados em dia. Não por acaso, a dica de Caio no evento foi cuidar do perfil como se fosse uma rede social, com fotos recentes, horário certo, uma pessoa responsável e publicação toda semana.