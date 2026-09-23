Negócios para investir em 2026: veja opções de franquias e licenciamentos

Para quem busca negócios para investir em 2026, franquias e licenciamentos podem ser caminhos para começar com uma marca, processos e estrutura já desenvolvidos. Cada modelo, porém, tem regras, custos, responsabilidades e níveis de suporte diferentes.

As oportunidades estão em alimentação, beleza, saúde, finanças, educação, tecnologia, mobilidade, lavanderias e mercado pet. Há operações físicas, formatos compactos, modelos home based e negócios que podem ser incorporados a estruturas existentes. Antes de investir, avalie capital inicial, capital de giro, rotina, suporte e mercado local.

A seguir, veja opções de franquias, licenciamentos e outros modelos de negócio para quem pretende empreender em 2026.

4Charge: totens para carregamento de celulares e mídia digital em comércios, eventos e locais de circulação.

Restaura Jeans: rede especializada em lavanderia, tingimento, costura, renovação e conservação de roupas.

Açaí Fruit Show: marca de açaí, cremes, sorvetes e sobremesas, com estrutura própria de produção e distribuição.

Bora Pro Jogo: franquia de uniformes e materiais esportivos para escolas, escolinhas, clubes, academias e times amadores.

AF Seguros: rede de seguros baseada em prospecção, atendimento e construção de carteira de clientes.

Lave Full: rede de lavanderias com automação, máquinas de diferentes capacidades e estrutura própria de fornecimento.

Joy Energy: atua com mobilidade elétrica, eletropostos, recarga, tecnologia e soluções ligadas a veículos elétricos.

Empada da Casa: rede de alimentação especializada em empadas, com produção própria e diferentes formatos de operação.

Telas Cupecê: comercializa telas, arames, ferragens, ferramentas e produtos para construção, indústria e segurança.

Dell’Iris: licenciamento para restaurantes que permite incorporar a marca a cozinhas já existentes.

Makeup PRO: rede de beleza com maquiagem, curadoria de marcas, produtos próprios e quiosques.

Pavê e Comê: atua com sorvetes, picolés, açaí e sobremesas, combinando produção própria, franquias e revenda.

Mobilion: trabalha com aluguel de veículos e mobilidade, incluindo carros elétricos e contratação por canais digitais.

Alfabetizei: rede educacional com metodologia própria voltada à alfabetização e ao desenvolvimento infantil.

Reativare: academia para idosos e públicos que precisam de exercícios adaptados, com foco em autonomia e longevidade.

Acolher e Cuidar: atua com assistência domiciliar, cuidadores, enfermagem, reabilitação e Hospital at Home.

Trust Viagens e Intercâmbios: rede de turismo, viagens e intercâmbio, com suporte e capacitação aos empreendedores.

Five Cleaning: especializada em limpeza e higienização de estofados, colchões e tapetes no endereço do cliente.

Açaí Ki Mania: rede de açaí com fábrica própria e plano de expansão para novas cidades.

Akmel: rede de produtos naturais, cosméticos, nutracêuticos e alimentos funcionais.

Ice Blend: rede criada no Paraná que reúne sorvetes, açaí, cafés e sobremesas em formato To Go compacto.

Sua Coxinha: marca especializada em coxinhas e salgados, com produção centralizada e diferentes formatos.

Prime2B: agência de marketing focada em posicionamento local no Google e em ferramentas de inteligência artificial.

Desce Lava: rede de lavanderias self-service com automação e equipamentos de alta capacidade.

AirLocker: atua com armários inteligentes para condomínios, academias e comércios, unindo software e equipamentos próprios.

BM Vagas: rede de recrutamento e seleção que conecta empresas e profissionais com apoio de tecnologia.

Cachos Brasil: especializada em cabelos cacheados e crespos, com serviços, produtos e capacitação profissional.

Meu Chapa Cozinha Brasileira: rede de restaurantes de buffet livre focada em culinária brasileira, variedade e agilidade.

Mini Pet Store: rede de lojas autônomas para o mercado pet, principalmente em condomínios, com operação 24 horas.

SmartCred: franquia de crédito e serviços financeiros baseada em prospecção, relacionamento e portfólio de soluções.

Turquesa Beleza e Bem-Estar: atua com serviços de beleza, estética e cuidados pessoais.

Galo Zé: marca de alimentação voltada ao consumo rápido e expansão por novas unidades.

Vida Leve: negócio ligado à alimentação saudável e bem-estar.

Mordidela Burger & Grill: rede de alimentação com hambúrgueres, grelhados e outros produtos.