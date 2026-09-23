Assinatura digital em receita de dentista tem valor legal? Entenda

Documento assinado só no computador, sem carimbo nem papel, tem mesmo valor de verdade? Essa dúvida costuma aparecer quando o assunto é assinatura digital, e ela ganhou um motivo a mais pra circular com o lançamento do receituário via WhatsApp da Clinicorp . A resposta é sim: a receita emitida pelo novo recurso é assinada digitalmente e tem a mesma validade jurídica de uma receita tradicional.

De onde vem essa validade

A segurança não é exclusividade do produto. Desde 2020, o CFO (Conselho Federal de Odontologia) mantém parceria técnica com o ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação) para viabilizar a certificação digital de cirurgiões-dentistas em todo o país, hoje já disponível para quase 340 mil profissionais. Qualquer pessoa pode conferir se a receita é autêntica no portal público validar.iti.gov.br, mantido pelo próprio ITI.

Como a Clinicorp aplica isso no WhatsApp

O dentista vincula o número de WhatsApp ao Clinicorp IA, assistente de inteligência artificial da empresa, e valida o certificado digital. Depois, basta enviar uma mensagem, falada ou escrita, com o nome do paciente e a prescrição. O sistema confirma os dados, organiza as informações no formato de receituário e devolve o documento já assinado, em PDF, dentro da própria conversa. Se houver mais de um paciente com nome parecido, o Clinicorp IA lista as opções encontradas para o dentista escolher.

Empresa já conhecida na odontologia

Fundada em 2017, a Clinicorp está presente hoje na rotina de mais de 200 mil profissionais e soma mais de 32 mil clientes no país. O Clinicorp IA, seu módulo de inteligência artificial, já preenche anamnese e ficha clínica, transcreve orçamentos e responde pelo WhatsApp sobre dados da clínica.

“O dentista envia um áudio no WhatsApp e a receita sai assinada digitalmente, dentro do fluxo da Anvisa. É um documento com validade legal em qualquer farmácia do país, gerado em segundos, sem que o profissional precise interromper o atendimento. Esse é o tipo de tecnologia que se sente no primeiro dia de uso: menos burocracia e mais agilidade”, afirma Luiz de Souza, CTO da Clinicorp.

Ou seja, assinatura digital não é menos válida que assinatura no papel, é só um formato diferente, com verificação pública embutida.