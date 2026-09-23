Como a inteligência artificial já decide a hora de irrigar

Parece assunto de ficção científica, mas já é realidade em propriedades brasileiras, plataformas de inteligência artificial decidindo sozinhas quando e quanto irrigar. Projetos conduzidos em propriedades cafeeiras no Espírito Santo em 2026, com sistemas de gotejamento integrados a essas plataformas, demonstraram reduções de até 36% no consumo de água por quilo de café produzido e de cerca de 15% nos gastos com energia elétrica das bombas. O resultado vem da automação que analisa dados diários de temperatura do ar, precipitação, umidade relativa e evapotranspiração coletados por estações meteorológicas instaladas nos próprios talhões.

No campo da pesquisa pública, a Embrapa desenvolveu e patenteou no Brasil e nos Estados Unidos um sensor de baixo custo que regula o fornecimento de água com base na umidade do solo, compatível com sistemas de aspersão, gotejamento e inundação, e com qualquer porte de propriedade.

Só que toda essa inteligência depende de uma peça que ninguém vê debaixo da terra, o tubo. É aí que entra a Asperbras, fabricante que fornece a infraestrutura de tubos e conexões para os sistemas de irrigação mais avançados do campo brasileiro.

“Todo sistema de irrigação inteligente começa antes do sensor e antes do software. Começa no tubo. Se a tubulação falha, o dado não chega, e o projeto inteiro perde eficiência. O produtor que investe em tecnologia de precisão precisa de um fornecedor que garanta a mesma precisão na infraestrutura”, afirma Thiago Rosa, Diretor Comercial da Asperbras.

Fundada em 1985 em Penápolis (SP) por Francisco Colnaghi, a Asperbras opera hoje 6 plantas industriais nos estados de São Paulo, Rio Grande do Norte e Bahia, com capacidade de 60 mil toneladas anuais de PVC e portfólio que cobre aspersão convencional , gotejamento e engate rápido , além de tubos de irrigação em diâmetros de DN 15 a DN 500.

De acordo com Thiago Rosa, Diretor Comercial da Asperbras, “quando o produtor instala um sistema automatizado de gotejamento, ele está colocando tecnologia de alto valor sobre uma infraestrutura de tubulação. Se essa base não for confiável, todo o investimento em automação perde sentido. A Asperbras existe para garantir que essa base seja sólida”.

Um vazamento em uma conexão mal dimensionada é suficiente para confundir os sensores e derrubar a recomendação da inteligência artificial. Por isso, cada lote de tubos e conexões passa por ensaios de estanqueidade e resistência à pressão interna em laboratório próprio antes de chegar ao campo.

SOBRE A ASPERBRAS

Fundada em 1985 por Francisco Colnaghi em Penápolis (SP), a Asperbras é uma das maiores fabricantes de tubos e conexões de PVC para irrigação, saneamento e agronegócio do Brasil.

Com 6 plantas industriais e capacidade de 60 mil t/ano de PVC e 14 mil t/ano de PEAD, a empresa alia qualidade técnica certificada ISO 9001, inovação e responsabilidade socioambiental há mais de 40 anos.