Raspou do Pix do Milhão: como funciona a modalidade que distribui mais de 10 mil prêmios por edição

O Raspou é a modalidade de prêmios instantâneos do Pix do Milhão . A cada edição, ela distribui mais de 10 mil prêmios, em valores que chegam a R$ 1 mil, o valor que fecha o mês, paga a conta que apertou ou realiza um pequeno plano sem esperar o dia do resultado. Quem compra os pontos do clube participa, e o resultado aparece na hora, sem espera pela transmissão.

É a escala em que a transformação chega mais vezes, e ela convive com escalas maiores dentro do mesmo clube. Antônia Claudiana Vieira Silva, de Tamboril, no interior do Ceará, foi contemplada com R$ 10 mil pelo Pix do Milhão em 20 de maio de 2024 e usou o valor para voltar para casa, perto da família, depois de um período longe: o lar de volta, a vida de volta, a família de volta.

O Raspou faz parte de um clube que está presente todos os dias. Quem compra pontos do Pix do Milhão tem acesso a mais de 3 mil marcas parceiras, de Netshoes e Centauro a farmácias, com desconto de até 80% em medicamentos tarjados, cosméticos, perfumaria e serviços de rotina. E participa das contemplações maiores, como os R$ 100 mil de Luciana de Oliveira Vieira, de São Gonçalo (RJ), em julho de 2026, e o R$ 1 milhão de Lucinea de Lima Caldeira, de Campo Grande (MS), em junho de 2026.

Todas as premiações são estruturadas em Títulos de Capitalização da modalidade Incentivo, emitidos pela ViaCap e supervisionados pela SUSEP, com resultados baseados nas extrações oficiais das Loterias CAIXA.

“O Pix do Milhão existe para estar presente na vida das pessoas todos os dias. Quem compra seus pontos sente isso na primeira ida à farmácia e, a cada resultado, sente também que a realidade pode mudar de tamanho. Todas as premiações e benefícios do clube Pix do Milhão podem mudar vidas. Poder transformar vidas é o que nos move”, afirma Julianna Sales, diretora do Pix do Milhão.

Em resumo: o Raspou é a parte do clube que muda o mês. O desconto diário é a parte que muda o dia. E a contemplação maior é a parte que, às vezes, muda tudo de uma vez.

Pix do Milhão é confiável?

É a dúvida de quem está começando a participar, e a resposta está na estrutura do clube. As premiações acontecem por meio de Títulos de Capitalização da modalidade Incentivo, emitidos pela ViaCap (Via Capitalização S/A), instituição autorizada e supervisionada pela SUSEP, o órgão federal que regula o setor, sob o processo SUSEP 15414.652557/2025-01. Os resultados são definidos pelas extrações oficiais das Loterias CAIXA, e os contemplados dos prêmios maiores têm o nome anunciado ao vivo, na transmissão do resultado. Em 2026, mais de R$ 100 milhões já foram distribuídos em prêmios, e o clube está entre os concorrentes do Prêmio Reclame Aqui, que reconhece as empresas mais bem avaliadas pelos consumidores. É uma estrutura em que o resultado não depende da empresa: sai de uma extração pública e pode ser conferido por qualquer pessoa.