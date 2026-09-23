A transição energética começa a redesenhar um dos negócios mais tradicionais da mobilidade brasileira. Em São Paulo, Luiz Felipe Do Valle Silva Quental De Menezes conduz uma estratégia para transformar a estrutura da Rede Paz, com mais de 80 unidades, em uma plataforma capaz de combinar combustíveis, recarga elétrica, conveniência, tecnologia e serviços. O movimento busca ampliar a produtividade dos ativos existentes e preparar a operação para mudanças no perfil da frota brasileira.

A estratégia parte de uma vantagem construída ao longo dos anos: localização. Em uma metrópole na qual terrenos com grande circulação de veículos são disputados, uma rede de endereços consolidados representa um ativo difícil de reproduzir. Para Luiz Felipe Do Valle Silva Quental De Menezes, essa capilaridade pode servir de base para aumentar as possibilidades de geração de receita em cada unidade e ampliar o aproveitamento da infraestrutura já instalada.

Isso significa rever a função econômica dos postos. O endereço tradicionalmente utilizado para comercializar gasolina, etanol e diesel pode incorporar recarga elétrica, alimentação, conveniência e outros serviços. A diversificação permite reduzir gradualmente a dependência de uma única atividade sem abandonar um negócio que continuará relevante enquanto veículos a combustão, híbridos e elétricos dividirem as ruas.

Um dos projetos que simbolizam essa transformação é o planejamento de alcançar 300 carregadores ultrarrápidos em São Paulo até o fim de 2027. Em vez de criar uma rede de recarga partindo do zero, a companhia pretende utilizar sua presença física para desenvolver essa nova frente. A infraestrutura construída para uma geração de automóveis pode, assim, funcionar como base para atender outra.

A eletrificação também modifica uma variável importante do varejo: o tempo. Enquanto abastecer um veículo convencional leva poucos minutos, carregar uma bateria tende a manter o consumidor no endereço por um período maior. Esse intervalo pode favorecer lojas de conveniência, alimentação e outros serviços, ampliando o valor econômico gerado pela visita e criando oportunidades de receitas complementares.

A experiência de Luiz Felipe Do Valle Silva Quental De Menezes no setor antecede a expansão da Rede Paz. Sua passagem pela Shell Brasil proporcionou contato com uma cadeia que envolve logística, abastecimento, fornecedores, segurança, planejamento e gestão financeira. Com o crescimento da operação própria, padronização, controle de indicadores e eficiência passaram a ter peso ainda maior.

Tecnologia também ocupa espaço crescente nessa estratégia. Uma rede com dezenas de pontos gera informações diariamente sobre vendas, horários, produtos, abastecimentos e comportamento dos consumidores. A organização desses dados permite compreender diferenças entre regiões e direcionar estoques, equipes, equipamentos e investimentos de acordo com as características de cada localização.

A estratégia inclui ainda aproximação com fabricantes chineses ligados à infraestrutura de carregamento. A China desenvolveu uma cadeia ampla de baterias, componentes e equipamentos para veículos elétricos. Para Luiz Felipe Do Valle Silva Quental De Menezes, acessar fornecedores desse mercado pode contribuir para a implantação da infraestrutura planejada, embora as soluções precisem ser adaptadas às condições brasileiras.

Há também uma dimensão financeira. Instalar carregadores ultrarrápidos em escala demanda equipamentos, adequações elétricas e capital. Ao mesmo tempo, uma rede com dezenas de unidades movimenta diariamente pagamentos, fornecedores e recebimentos. Taxas, prazos e custos financeiros aparentemente pequenos podem assumir valores relevantes quando multiplicados pelo volume de transações.

Nesse cenário, Luiz Felipe Do Valle Silva Quental De Menezes precisa equilibrar investimentos destinados ao futuro com a eficiência do negócio atual. Relações com grupos tradicionais do setor, como Ipiranga e Vibra, convivem com novos fornecedores ligados a tecnologia, energia e mobilidade elétrica. A companhia passa, assim, a operar entre a cadeia que sustenta suas receitas atuais e aquela que poderá participar de seu próximo ciclo.

O resultado é uma mudança na própria definição do negócio. À medida que uma unidade passa a oferecer combustível, eletricidade, conveniência e serviços, sua função econômica ultrapassa o conceito tradicional de posto. A Rede Paz começa a disputar parcelas diferentes da jornada do consumidor e, ao mesmo tempo, enfrenta maior complexidade de gestão.

A estratégia de Luiz Felipe Do Valle Silva Quental De Menezes usa infraestrutura da Rede Paz como base para ciclo. Se a meta dos 300 carregadores avançar conforme planejado, endereços construídos para o mercado de combustíveis poderão integrar uma malha de recarga em São Paulo, conectando energia, varejo, tecnologia e mobilidade.