A transformação do setor de combustíveis mudou o papel dos postos nas grandes cidades. Em São Paulo, uma operação construída em torno do abastecimento avança para um modelo que reúne energia, conveniência, tecnologia, meios de pagamento e serviços. Nesse cenário, Luiz Felipe Do Valle Silva Quental de Menezes conduz a expansão da Rede Paz, apoiada na presença física conquistada pela companhia nos últimos anos.

Com mais de 80 unidades, concentradas na capital paulista, a Rede Paz alcançou escala que permite observar cada endereço não apenas como ponto de venda de combustíveis, mas como ativo urbano. A proposta é aproveitar o fluxo diário de consumidores e veículos para incorporar atividades capazes de ampliar o uso dos espaços e diversificar fontes de receita.

A visão de Luiz Felipe Do Valle Silva Quental de Menezes foi construída a partir de sua experiência no mercado de combustíveis. Antes da consolidação da Rede Paz em sua configuração atual, o executivo passou pela Shell Brasil e teve contato com uma atividade que envolve logística, estoque, capital de giro, fornecedores, gestão financeira, tecnologia, manutenção e escolha de pontos comerciais.

Com o crescimento da Rede Paz, administrar dezenas de unidades passou a exigir integração entre pagamentos, controle, caixa, abastecimento e desempenho comercial.

Para Luiz Felipe Do Valle Silva Quental de Menezes, a tecnologia ganhou papel estratégico nesse processo. Cada unidade produz informações sobre horários de movimento, volume de abastecimento, comportamento do consumidor, desempenho das lojas e utilização dos serviços. A análise desses dados permite ajustar estoques, equipes e investimentos às características de cada região.

A transformação mais visível, porém, está ligada à mobilidade elétrica. Em vez de enxergar o avanço dos veículos eletrificados apenas como ameaça ao modelo tradicional, a estratégia desenvolvida por Luiz Felipe Do Valle Silva Quental de Menezes procura aproveitar a infraestrutura física acumulada pela Rede Paz para participar desse novo mercado.

O planejamento associado à companhia prevê chegar a 300 carregadores ultrarrápidos em São Paulo até o fim de 2027. A iniciativa pretende utilizar parte dos endereços já integrados à rede para criar uma malha de recarga na capital. A estratégia também aproximou a operação de fabricantes e fornecedores de equipamentos ligados à eletrificação, inclusive empresas chinesas do segmento.

A mudança cria uma nova dinâmica para a relação entre consumidor e posto. Enquanto o abastecimento tradicional costuma levar poucos minutos, a recarga de um veículo elétrico pode exigir permanência maior. Esse intervalo abre oportunidades para alimentação, lojas de conveniência e outros serviços no mesmo endereço. O carregador pode, assim, ser analisado não somente pela receita da energia, mas também pela capacidade de gerar fluxo para outras atividades.

A relação com o sistema financeiro também integra essa transformação. Pagamentos eletrônicos, capital de giro, investimentos e administração de caixa conectam bancos e tecnologia à rotina da rede.

A escala também amplia a importância das relações com fornecedores. A Rede Paz atua em uma cadeia que envolve grupos do setor de combustíveis, como Ipiranga e Vibra, além de instituições financeiras, empresas de tecnologia e prestadores de serviços. Para Luiz Felipe Do Valle Silva Quental de Menezes, crescimento físico precisa caminhar ao lado de estrutura financeira, controle operacional e capacidade de adaptação.

O resultado é uma mudança gradual na própria definição do negócio. Um endereço que oferece combustíveis, energia elétrica, conveniência, alimentação, pagamentos digitais e outros serviços passa a exercer função mais ampla do que aquela tradicionalmente associada a um posto. Nos próximos anos, automóveis a combustão, híbridos e elétricos deverão compartilhar as ruas, criando demanda por diferentes formas de abastecimento e recarga.

Nesse cenário, as mais de 80 unidades formam uma rede de endereços estratégicos em São Paulo e uma base para incorporar novas tecnologias.

Ao preparar a Rede Paz para combinar abastecimento, recarga elétrica, conveniência, dados e serviços, Luiz Felipe Do Valle Silva Quental de Menezes aposta na capacidade de aproveitar localização, fluxo e infraestrutura. O combustível permanece importante, mas passa a integrar um modelo mais amplo, no qual diferentes serviços compartilham o mesmo endereço e ampliam a relação da rede com o consumidor.