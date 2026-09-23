Da natureza à neurociência: como o ambiente influencia cérebro e saúde

Marco Orsini, coordenador do Centro de Estudos do Niterói D’Or, conduz uma reflexão sobre a relação entre natureza, cérebro e comportamento humano, em uma discussão que também reúne o neurologista Dr. Acary Souza Bulle Oliveira, responsável pelo Setor de Doenças Neuromusculares da UNIFESP-EPM, e a médica endocrinologista Luiza Travalloni, mestre em Endocrinologia pela UFRJ. A partir de diferentes perspectivas da medicina e da neurociência, os especialistas analisam como o ambiente, os estímulos naturais, o estresse, os hormônios, o sono e os hábitos cotidianos podem participar do funcionamento do organismo.

A inspiração para essa reflexão vem de uma das imagens mais marcantes da ficção científica. Em “2001: Uma Odisseia no Espaço”, de Stanley Kubrick, o personagem Bowman se aproxima de um monólito negro e, em uma sequência carregada de simbolismo, surge uma representação da transformação humana diante da Terra. A cena tornou-se uma metáfora para questões que atravessam a existência, como natureza, evolução, inteligência, tecnologia, universo e os mistérios da mente.

É a partir dessa imagem que Acary Souza Bulle Oliveira propõe uma verdadeira viagem entre o universo exterior e aquele que existe dentro de cada ser humano. Para o especialista, a contemplação da Terra permite estabelecer uma conexão entre o tecido macroscópico do cosmos e o universo microscópico e complexo existente no cérebro.

“A contemplação da Natureza da Terra evoca a exploração tanto do tecido macroscópico do cosmos quanto do universo microscópico e complexo que existe dentro de nossas próprias cabeças, proporcionando-nos um sentimento que viaja do sublime ao numinoso”, afirma Acary.

A reflexão apresentada pelo médico aproxima natureza, vida, evolução humana, inteligência artificial, mistérios do universo e neurociência. A trajetória humana, nesse sentido, pode ser compreendida como uma longa jornada de interação com o ambiente. O cérebro evoluiu em constante diálogo com a natureza, recebendo estímulos que participam da organização de respostas fisiológicas, emocionais e comportamentais.

A transição entre dia e noite é um dos exemplos mais claros dessa relação. A luz captada pelos fotorreceptores presentes na retina participa da regulação do relógio biológico por meio de sinais enviados ao hipotálamo. O ciclo circadiano influencia processos fundamentais para o organismo, incluindo sono, vigília, metabolismo e funcionamento hormonal.

É justamente nesse ponto que a endocrinologia amplia a discussão. Para Luiza Travalloni, médica endocrinologista e mestre em Endocrinologia pela UFRJ, cérebro, hormônios, metabolismo, sono e comportamento não devem ser observados de maneira isolada.

“Quando pensamos em saúde, precisamos compreender o organismo como um sistema integrado. Sono, estresse, alimentação, atividade física, metabolismo e equilíbrio hormonal estão relacionados. A rotina e o ambiente em que uma pessoa vive também podem influenciar esses processos”, explica Luiza.

A neurociência tem encontrado evidências de uma relação entre o contato com a natureza, o funcionamento cerebral e a saúde mental. Não se trata apenas da sensação subjetiva de relaxamento. Existem mecanismos neurobiológicos plausíveis e estudos experimentais que investigam como ambientes naturais podem influenciar estresse, atenção, humor e comportamento.

Um dos pontos estudados é a resposta do organismo ao estresse. O contato com ambientes naturais está associado, em diferentes pesquisas, à redução da ativação de sistemas relacionados ao estresse, especialmente o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, conhecido como eixo HPA, além de alterações na atividade do sistema nervoso autônomo. Alguns estudos experimentais observaram redução de cortisol e frequência cardíaca após determinadas exposições à natureza.

Outro aspecto é a ruminação mental, caracterizada por pensamentos repetitivos e negativos. Caminhar ou permanecer em ambientes naturais pode estar associado a uma diminuição da atividade relacionada a esses processos em circuitos cerebrais específicos. O tema é especialmente relevante diante do crescimento das discussões sobre estresse, ansiedade e sobrecarga mental.

Acary destaca que a relação entre organismo e ambiente precisa ser observada dentro de uma perspectiva ampla. A natureza, nesse contexto, não é apenas um cenário, mas um conjunto de estímulos capaz de provocar respostas no corpo e na mente.

“A neurociência tem encontrado uma relação interessante entre contato com a natureza, funcionamento cerebral e saúde mental. Não é apenas uma questão de relaxar. Existem mecanismos neurobiológicos plausíveis e evidências experimentais de que ambientes naturais podem influenciar estresse, atenção, humor e comportamento”, observa o médico.

A recuperação da atenção também aparece entre os mecanismos estudados. Depois de longos períodos utilizando atenção voluntária em atividades como trabalho, estudo, trânsito e exposição às telas, ambientes naturais oferecem estímulos que podem capturar a atenção de maneira menos exigente. Essa perspectiva está relacionada à chamada Attention Restoration Theory, ou Teoria da Restauração da Atenção.

O ambiente natural também pode favorecer mudanças no sistema nervoso autônomo. O sistema simpático está relacionado a estados de alerta e mobilização, enquanto o parassimpático participa de processos associados ao repouso e à recuperação. Pesquisas observacionais e experimentais investigam como a exposição a ambientes naturais pode favorecer respostas fisiológicas relacionadas à recuperação.

Para Luiza Travalloni, esses efeitos também precisam ser compreendidos dentro do contexto do estilo de vida. “Quando uma pessoa passa um período ao ar livre, muitas vezes ela não está apenas em contato com a natureza. Ela pode estar caminhando, recebendo luz natural, afastando-se temporariamente das telas e convivendo com outras pessoas. São vários comportamentos positivos acontecendo ao mesmo tempo”, afirma.

Não é necessário, portanto, estar em uma floresta para experimentar estímulos naturais. Praia, parque, montanha, jardim ou uma área arborizada podem proporcionar contato com luz natural, movimento, sons ambientais e espaços de menor sobrecarga sensorial.

Marco Orsini destaca que, diante do excesso de estímulos, da velocidade das informações e da conectividade permanente, a reconexão com ambientes naturais pode representar uma oportunidade para o cérebro sair de um estado contínuo de alerta.

“Regiões cerebrais como amígdala, córtex pré-frontal e hipocampo, além de mecanismos relacionados ao eixo HPA, serotonina, dopamina, BDNF e atividade vagal e parassimpática, participam de respostas que podem estar relacionadas à exposição à natureza”, afirma Orsini.

O pesquisador resume sua visão em uma frase que sintetiza a discussão: “Às vezes, para cuidar da mente, precisamos apenas devolver o cérebro ao lugar onde ele sempre pertenceu: à natureza.”

A ideia também dialoga com a perspectiva apresentada por Acary, para quem a contemplação da natureza pode despertar uma experiência que ultrapassa a observação objetiva do ambiente. Ao olhar para a Terra, o ser humano é levado a refletir simultaneamente sobre a dimensão gigantesca do universo e sobre a complexidade de seu próprio cérebro.

Essa relação entre o macro e o microscópico permanece entre os grandes desafios da ciência. O cérebro humano é formado por uma complexa rede de estruturas e conexões, capaz de interpretar estímulos, armazenar memórias, produzir respostas emocionais e coordenar funções essenciais à vida.

A evolução tecnológica acrescentou uma nova camada a essa relação. A inteligência artificial, a conectividade permanente e a velocidade das informações modificaram profundamente a maneira como as pessoas trabalham, se comunicam e consomem conteúdo. Ao mesmo tempo, aumentou a exposição a telas, notificações e estímulos contínuos.

Nesse cenário, o contato com a natureza pode ser compreendido como uma das possibilidades de diversificação dos estímulos cotidianos. Caminhar, observar uma paisagem, receber luz natural e permanecer por algum tempo distante das telas são comportamentos simples que podem fazer parte de uma rotina de cuidado.

Luiza ressalta, porém, que hábitos saudáveis não devem ser tratados como substitutos de acompanhamento médico. “Cada pessoa possui uma realidade, uma condição clínica e necessidades diferentes. Alimentação adequada, sono, atividade física, manejo do estresse e acompanhamento profissional, quando necessário, fazem parte de uma abordagem de saúde que precisa ser individualizada”, explica.

A discussão proposta pelos especialistas mostra que a relação entre natureza e saúde não pertence exclusivamente a uma área do conhecimento. Ela atravessa a neurologia, a endocrinologia, a fisiologia, a psicologia e diferentes campos da ciência que procuram compreender como o ambiente interfere no organismo.

Ao reunir a perspectiva de Acary Souza Bulle Oliveira, Marco Orsini e Luiza Travalloni, a reflexão ganha diferentes dimensões. De um lado, a neurociência investiga como o cérebro responde aos estímulos ambientais. De outro, a endocrinologia observa como metabolismo, hormônios, sono e estresse participam do equilíbrio do organismo. E, entre essas áreas, permanece a compreensão de que o ser humano não existe separado do ambiente.

Da natureza à neurociência, a jornada continua aberta. Assim como “Uma Odisseia no Espaço” utiliza a imagem da Terra diante da imensidão do universo para provocar perguntas sobre a humanidade, a ciência também continua buscando respostas para compreender o universo que existe dentro de cada pessoa.

Entre árvores, luz natural, movimento, silêncio e contato com o mundo exterior, o cérebro encontra estímulos diferentes daqueles impostos pela velocidade da vida contemporânea. Mais do que uma volta ao passado, essa reconexão pode representar uma oportunidade de compreender melhor o presente e os caminhos pelos quais o organismo humano responde ao ambiente.

A natureza, nesse sentido, deixa de ser apenas cenário e passa a integrar uma discussão científica sobre cérebro, corpo, comportamento e qualidade de vida. Uma jornada que começa no espaço infinito, atravessa a evolução humana e chega ao universo particular de cada cérebro.