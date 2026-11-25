UAI PORTAL UAI LOTERIAS Super Sete 926 • 25/11 O Super Sete 926 sorteia R$ 700 mil nesta quarta, 25/11, às 21h, e as apostas ficam abertas até as 20h. 1 Ninguém acertou as sete colunas nos dois últimos concursos (924 e 925), e a estimativa subiu de R$ 650 mil para R$ 700 mil

2 O sorteio é às 21h , no Espaço da Sorte (São Paulo), com transmissão pelo YouTube da Caixa

3 Escolha um dígito de 0 a 9 em cada uma das sete colunas, no app, no portal ou nas lotéricas

O Super Sete 926 será sorteado nesta quarta-feira (25/11), às 21h, com prêmio estimado em R$ 700 mil. O prêmio principal acumulou nos dois últimos concursos, e a estimativa passou de R$ 650 mil para o valor atual.

O que está em jogo hoje

No concurso 925, de segunda (23/11), as colunas saíram 8 — 3 — 6 — 0 — 8 — 3 — 9 e ninguém acertou as sete. Uma aposta acertou seis colunas e recebeu R$ 23.796,04; outras 23 acertaram cinco, com R$ 1.478,01 cada.

No 924, de quarta (18/11), a faixa principal também ficou sem ganhador, e 29 apostas acertaram cinco colunas.

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Horário e onde assistir

O sorteio é às 21h (Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, com transmissão ao vivo no canal da Caixa no YouTube.

Como apostar

As apostas vão até as 20h, nas lotéricas ou em loteriasonline.caixa.gov.br. O preço da aposta mínima está na tabela da Caixa, no app e nas lotéricas.

No Super Sete, você escolhe um dígito, de 0 a 9, para cada uma das sete colunas, e a ordem importa. A probabilidade de acertar as sete colunas é de 1 em 10.000.000. Na Surpresinha, o sistema escolhe os dígitos.

Como a premiação funciona

7 colunas: prêmio principal, dividido entre os ganhadores

6 colunas: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

5 colunas: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

4 colunas: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

3 colunas: R$ 6,00 fixos

Os seis últimos concursos

925 (23/11): 8 — 3 — 6 — 0 — 8 — 3 — 9 — sem ganhador; 1 aposta com seis colunas, R$ 23.796,04

924 (18/11): 2 — 7 — 8 — 8 — 5 — 4 — 6 — sem ganhador; 29 apostas com cinco colunas, R$ 852,91 cada

923 (16/11): 2 — 4 — 0 — 6 — 9 — 4 — 1

922 (13/11): 6 — 9 — 1 — 5 — 5 — 2 — 8

921 (11/11): 1 — 1 — 9 — 7 — 2 — 6 — 0

920 (09/11): 5 — 8 — 1 — 3 — 8 — 2 — 0

Veja a lista completa em loterias.caixa.gov.br.

Prazo e regras para receber o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias contados do sorteio; depois dele, o dinheiro é destinado ao FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 saem em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também pelo Mercado Pago. Valores acima de R$ 2.428,80 só são pagos nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original. Quando o prêmio passa de R$ 10.000, o pagamento é feito em até dois dias úteis depois da apuração oficial. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.

Informações baseadas nos dados oficiais da Caixa Econômica Federal. Para apostar com segurança, use loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento; não aposte mais do que pode perder.