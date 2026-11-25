UAI PORTAL UAI LOTERIAS Dupla Sena 3036 • 25/11 A Dupla Sena 3036 sorteia R$ 15,3 milhões nesta quarta, 25/11, às 21h, em dois sorteios; as apostas vão até as 20h. 1 O prêmio principal acumulou nos seis últimos concursos (3030 a 3035) e chegou a R$ 15,3 milhões

2 O sorteio é às 21h , no Espaço da Sorte (São Paulo), com dois sorteios por concurso

3 Escolha de 6 a 15 números entre 50 no app, no portal ou nas lotéricas

A Dupla Sena 3036 será sorteada nesta quarta-feira (25/11), às 21h, com prêmio estimado em R$ 15,3 milhões. O prêmio principal acumulou nos seis últimos concursos, e a estimativa vinha de R$ 14,6 milhões no 3035.

O que está em jogo hoje

No concurso 3035, de segunda (23/11), o primeiro sorteio saiu 01 — 05 — 12 — 25 — 43 — 45, e o segundo, 02 — 14 — 15 — 22 — 33 — 38. Nenhum dos dois teve ganhador nas seis dezenas. No primeiro, 25 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 6.786,70 cada; no segundo, 21 apostas receberam R$ 7.271,46 cada. Ficaram acumulados R$ 14.653.142,56.

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Horário e onde assistir

O sorteio é às 21h (Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, com transmissão ao vivo no canal da Caixa no YouTube.

Como apostar

As apostas vão até as 20h, nas lotéricas ou em loteriasonline.caixa.gov.br. O preço da aposta mínima está na tabela da Caixa, no app e nas lotéricas.

Na Dupla Sena, você marca de 6 a 15 números entre 50, e a mesma aposta concorre nos dois sorteios do concurso. Com seis números, a probabilidade de acertar as seis dezenas é de 1 em 15.890.700 em cada sorteio. Na Surpresinha, o sistema escolhe os números.

Como a premiação funciona

As faixas valem para cada um dos dois sorteios:

6 acertos: prêmio principal, dividido entre os ganhadores

5 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

4 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

3 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

Os seis últimos concursos

3035 (23/11): 1º sorteio 01 — 05 — 12 — 25 — 43 — 45; 2º sorteio 02 — 14 — 15 — 22 — 33 — 38 — sem ganhador

3034 (18/11): 1º sorteio 08 — 11 — 15 — 22 — 28 — 37; 2º sorteio 19 — 22 — 23 — 28 — 30 — 48 — sem ganhador

3033 (16/11): 1º sorteio 21 — 23 — 28 — 31 — 44 — 46; 2º sorteio 13 — 16 — 27 — 30 — 36 — 39 — sem ganhador

3032 (13/11): 1º sorteio 09 — 26 — 41 — 43 — 46 — 47; 2º sorteio 09 — 13 — 35 — 37 — 39 — 49 — sem ganhador

3031 (11/11): 1º sorteio 13 — 16 — 18 — 21 — 27 — 28; 2º sorteio 03 — 11 — 16 — 18 — 32 — 37 — sem ganhador

3030 (09/11): 1º sorteio 07 — 08 — 18 — 24 — 31 — 37; 2º sorteio 15 — 16 — 17 — 21 — 29 — 30 — sem ganhador

Veja a lista completa em loterias.caixa.gov.br.

Prazo e regras para receber o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias contados do sorteio; depois dele, o dinheiro é destinado ao FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 saem em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também pelo Mercado Pago. Valores acima de R$ 2.428,80 só são pagos nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original. Quando o prêmio passa de R$ 10.000, o pagamento é feito em até dois dias úteis depois da apuração oficial. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.

Informações baseadas nos dados oficiais da Caixa Econômica Federal. Para apostar com segurança, use loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento; não aposte mais do que pode perder.