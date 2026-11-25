UAI PORTAL UAI LOTERIAS Lotomania 3003 • 25/11 A Lotomania 3003 sorteia R$ 2,8 milhões nesta quarta, 25/11, às 21h, e as apostas ficam abertas até as 20h. 1 A faixa dos 20 acertos ficou sem ganhador nos três últimos concursos (3000 a 3002), e o prêmio chegou a R$ 2,8 milhões

2 O sorteio é às 21h , no Espaço da Sorte (São Paulo), com transmissão pelo YouTube da Caixa

3 Marque 50 números entre 100 no app, no portal ou nas lotéricas

A Lotomania 3003 será sorteada nesta quarta-feira (25/11), às 21h, com prêmio estimado em R$ 2,8 milhões. Nos três últimos concursos, ninguém acertou os 20 números, e o valor subiu de R$ 2 milhões para o patamar de agora.

O que está em jogo hoje

O concurso 3002, de segunda (23/11), sorteou 22 — 23 — 28 — 34 — 35 — 37 — 41 — 44 — 48 — 49 — 58 — 62 — 73 — 74 — 77 — 83 — 85 — 91 — 93 — 98 e ficou sem ganhador na faixa principal. Cinco apostas acertaram 19 números, com R$ 47.122,65 cada, e R$ 2.043.235,41 ficaram acumulados.

A faixa principal teve ganhadores pela última vez no 2999, em 13/11, quando duas apostas do canal eletrônico levaram R$ 2.830.411,08 cada.

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Horário e onde assistir

O sorteio é às 21h (Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, com transmissão ao vivo no canal da Caixa no YouTube.

Como apostar

As apostas vão até as 20h, nas lotéricas ou em loteriasonline.caixa.gov.br. O preço da aposta mínima está na tabela da Caixa, no app e nas lotéricas.

Na Lotomania, você marca 50 números entre 100 (de 00 a 99), e a Caixa sorteia 20. A probabilidade de acertar os 20 é de 1 em 11.372.635. Também há prêmio para 19, 18, 17, 16 e 15 acertos, e para quem não acerta nenhum. A Surpresinha escolhe os 50 por você.

Como a premiação funciona

20 acertos: prêmio principal, dividido entre os ganhadores

19 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

18 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

17 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

16 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

15 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

0 acertos: prêmio para quem não acertar nenhum número

Os cinco últimos concursos

3002 (23/11): 22 — 23 — 28 — 34 — 35 — 37 — 41 — 44 — 48 — 49 — 58 — 62 — 73 — 74 — 77 — 83 — 85 — 91 — 93 — 98 — sem ganhador; 5 apostas com 19 acertos, R$ 47.122,65 cada

3001 (18/11): 04 — 06 — 12 — 14 — 25 — 44 — 45 — 49 — 51 — 54 — 56 — 66 — 69 — 72 — 73 — 79 — 89 — 94 — 97 — 98 — sem ganhador; 4 apostas com 19 acertos, R$ 43.724,74 cada

3000 (16/11): 00 — 05 — 07 — 11 — 19 — 21 — 24 — 36 — 37 — 38 — 46 — 48 — 59 — 69 — 74 — 75 — 81 — 92 — 95 — 99 — sem ganhador; 5 apostas com 19 acertos, R$ 32.997,24 cada

2999 (13/11): 01 — 02 — 05 — 08 — 14 — 17 — 24 — 32 — 37 — 41 — 44 — 55 — 58 — 59 — 71 — 74 — 76 — 79 — 80 — 92 — 2 ganhadores (canal eletrônico), R$ 2.830.411,08 cada

2998 (11/11): 01 — 08 — 18 — 25 — 26 — 28 — 34 — 40 — 44 — 49 — 50 — 52 — 54 — 72 — 78 — 80 — 81 — 82 — 85 — 94 — sem ganhador; 5 apostas com 19 acertos, R$ 51.671,37 cada

Veja a lista completa em loterias.caixa.gov.br.

Prazo e regras para receber o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias contados do sorteio; depois dele, o dinheiro é destinado ao FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 saem em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também pelo Mercado Pago. Valores acima de R$ 2.428,80 só são pagos nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original. Quando o prêmio passa de R$ 10.000, o pagamento é feito em até dois dias úteis depois da apuração oficial. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.

Informações baseadas nos dados oficiais da Caixa Econômica Federal. Para apostar com segurança, use loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento; não aposte mais do que pode perder.