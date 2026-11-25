UAI PORTAL UAI LOTERIAS Dia de Sorte 1356 • 25/11 O Dia de Sorte 1356 sorteia R$ 100 mil nesta quarta, 25/11, às 21h, e as apostas ficam abertas até as 20h. 1 O prêmio recomeçou em R$ 100 mil depois que o 1355 teve dois ganhadores, com R$ 1.478.401,24 cada

2 O sorteio é às 21h , no Espaço da Sorte (São Paulo), com transmissão pelo YouTube da Caixa

3 Escolha de 7 a 15 números e o Mês de Sorte no app, no portal ou nas lotéricas

O Dia de Sorte 1356 será sorteado nesta quarta-feira (25/11), às 21h, com prêmio de R$ 100 mil. O valor é baixo porque o concurso anterior, o 1355, teve duas apostas vencedoras na faixa principal.

O que está em jogo hoje

No 1355, de terça (24/11), saíram 02 — 03 — 08 — 13 — 22 — 27 — 28, com Mês de Sorte janeiro. Duas apostas, uma de Fortaleza/CE e outra do canal eletrônico, acertaram os sete números e receberam R$ 1.478.401,24 cada, depois de pelo menos sete concursos sem ganhador.

A estimativa de R$ 100 mil só cresce se ninguém acertar os sete números nos próximos sorteios.

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Horário e onde assistir

O sorteio é às 21h (Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão é ao vivo no canal da Caixa no YouTube.

Como apostar

As apostas vão até as 20h, nas lotéricas ou em loteriasonline.caixa.gov.br. O preço da aposta mínima está na tabela da Caixa, no app e nas lotéricas.

Você marca de 7 a 15 números entre 31 e escolhe um mês do ano. Com sete números, a chance de acertar todos é de 1 em 2.629.575. Na Surpresinha, o sistema escolhe números e mês.

Como a premiação funciona

7 acertos: prêmio principal, dividido entre os ganhadores

6 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

5 acertos: R$ 25,00 fixos

4 acertos: R$ 5,00 fixos

Mês de Sorte: R$ 2,50 para quem acertar o mês

Os seis últimos concursos

1355 (24/11): 02 — 03 — 08 — 13 — 22 — 27 — 28, Mês de Sorte: janeiro — 2 ganhadores, R$ 1.478.401,24 cada

1354 (23/11): 01 — 05 — 18 — 22 — 23 — 25 — 30, Mês de Sorte: fevereiro — sem ganhador nos 7 acertos

1353 (22/11): 11 — 13 — 17 — 22 — 23 — 25 — 28, Mês de Sorte: maio — sem ganhador nos 7 acertos

1352 (19/11): 04 — 07 — 08 — 13 — 16 — 26 — 27, Mês de Sorte: junho — sem ganhador nos 7 acertos

1351 (18/11): 10 — 11 — 13 — 19 — 21 — 24 — 28, Mês de Sorte: setembro — sem ganhador nos 7 acertos

1350 (17/11): 05 — 06 — 07 — 15 — 22 — 26 — 31, Mês de Sorte: abril — sem ganhador nos 7 acertos

Veja a lista completa em loterias.caixa.gov.br.

Prazo e regras para receber o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias contados do sorteio; depois dele, o dinheiro é destinado ao FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 saem em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também pelo Mercado Pago. Valores acima de R$ 2.428,80 só são pagos nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original. Quando o prêmio passa de R$ 10.000, o pagamento é feito em até dois dias úteis depois da apuração oficial. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.

Informações baseadas nos dados oficiais da Caixa Econômica Federal. Para apostar com segurança, use loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento; não aposte mais do que pode perder.