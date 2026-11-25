UAI PORTAL UAI LOTERIAS Lotofácil 3838 • 25/11 A Lotofácil 3838 vale R$ 2 milhões no sorteio desta quarta, 25/11, às 21h; veja onde apostar e até que horas. 1 R$ 2 milhões na mesa: o 3837 teve um ganhador em Buriti Alegre/GO, com R$ 3.755.409,03

2 O sorteio começa às 21h no Espaço da Sorte (São Paulo) e passa ao vivo no canal da Caixa no YouTube

3 Dá para apostar até as 20h pelo app, pelo portal da Caixa ou em qualquer lotérica

O concurso 3838 da Lotofácil acontece nesta quarta-feira (25/11), às 21h, com prêmio estimado em R$ 2 milhões. O valor voltou ao patamar inicial porque o 3837, de terça (24/11), teve um ganhador na faixa principal.

O que está em jogo hoje

No 3837, as dezenas foram 03 — 04 — 05 — 07 — 08 — 10 — 11 — 14 — 16 — 17 — 20 — 22 — 23 — 24 — 25. Uma aposta de Buriti Alegre/GO acertou todas e recebeu R$ 3.755.409,03; na faixa de 14 acertos, 828 apostas levaram R$ 841,75 cada.

Com o prêmio pago, a estimativa do 3838 é de R$ 2 milhões.

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Horário e onde assistir

O sorteio é às 21h, no horário de Brasília, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A Caixa transmite ao vivo pelo canal oficial no YouTube.

Como apostar

O prazo vai até as 20h. Você aposta em lotéricas ou em loteriasonline.caixa.gov.br; o preço da aposta mínima aparece na tabela da Caixa, no app e nas lotéricas.

Na Lotofácil, você marca de 15 a 20 números entre 25. Com 15 números, a probabilidade de acertar tudo é de 1 em 3.268.760. A Surpresinha sorteia os números para você, e a Teimosinha repete a mesma aposta em concursos seguidos.

Como a premiação funciona

15 acertos: prêmio principal, dividido entre os ganhadores

14 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

13 acertos: R$ 35,00 fixos

12 acertos: R$ 14,00 fixos

11 acertos: R$ 7,00 fixos

Os seis últimos concursos

3837 (24/11): 03 — 04 — 05 — 07 — 08 — 10 — 11 — 14 — 16 — 17 — 20 — 22 — 23 — 24 — 25 — 1 ganhador (Buriti Alegre/GO), R$ 3.755.409,03

3836 (23/11): 02 — 03 — 05 — 07 — 09 — 12 — 15 — 16 — 17 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 — sem ganhador

3835 (22/11): 02 — 03 — 04 — 05 — 09 — 10 — 12 — 13 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 21 — 22 — 2 ganhadores, R$ 969.054,85 cada

3834 (19/11): 02 — 03 — 04 — 06 — 07 — 09 — 11 — 13 — 15 — 17 — 20 — 21 — 22 — 24 — 25 — 8 ganhadores, R$ 166.998,71 cada

3833 (18/11): 02 — 03 — 04 — 07 — 08 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 22 — 24 — 1 ganhador (Araucária/PR), R$ 4.164.686,22

3832 (17/11): 01 — 03 — 05 — 07 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 23 — sem ganhador

Veja a lista completa em loterias.caixa.gov.br.

Prazo e regras para receber o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias contados do sorteio; depois dele, o dinheiro é destinado ao FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 saem em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também pelo Mercado Pago. Valores acima de R$ 2.428,80 só são pagos nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original. Quando o prêmio passa de R$ 10.000, o pagamento é feito em até dois dias úteis depois da apuração oficial. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.

Informações baseadas nos dados oficiais da Caixa Econômica Federal. Para apostar com segurança, use loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento; não aposte mais do que pode perder.