UAI PORTAL UAI LOTERIAS Quina Friday 7173 • 29/11 A Quina Friday (concurso 7173) é um sorteio especial, marcado para domingo, 29/11, às 11h, com prêmio estimado em R$ 50 milhões. 1 Em um concurso especial, o prêmio não acumula : se ninguém acertar a quina, ele vai para a quadra

2 O valor guardado para o especial subiu de R$ 55,68 milhões (13/11) para R$ 62,19 milhões (19/11)

3 Dá para apostar até as 10h30 do dia 29, nas lotéricas ou no portal da Caixa

Se você procurou o resultado da Quina e não achou sorteio novo, é porque a Quina está em modo especial. O próximo concurso é a Quina Friday, o 7173, no domingo, 29 de novembro, às 11h, com prêmio estimado em R$ 50 milhões. Veja o que muda em relação a um sorteio comum.

O que é um concurso especial

É um sorteio com regras e data próprias, fora do calendário regular. O exemplo mais conhecido é a Mega da Virada. Na Quina, o da vez é a Quina Friday.

O último sorteio regular foi o concurso 7172, em 19/11, com as dezenas 04 — 11 — 40 — 45 — 48 e sem ganhador na quina. A partir dali, as apostas da Quina passaram a valer para o especial.

A grande diferença: o prêmio não acumula

Em um concurso regular, se ninguém acerta as cinco dezenas, o prêmio acumula para o sorteio seguinte. Na Quina Friday, de acordo com as informações divulgadas, isso não vale: se ninguém acertar a quina, o valor é dividido entre quem acertar quatro números, na faixa da quadra. Em resumo, o prêmio sempre sai.

Quanto já está guardado

A API da Caixa registra o valor acumulado para o concurso especial a cada sorteio regular. Nos últimos seis concursos, ele só aumentou:

Depois do 7167 (13/11): R$ 55.684.128,21

Depois do 7168 (15/11): R$ 56.193.954,44

Depois do 7169 (16/11): R$ 56.698.598,45

Depois do 7170 (17/11): R$ 57.204.872,34

Depois do 7171 (18/11): R$ 57.420.520,32

Depois do 7172 (19/11): R$ 62.193.912,34

Para apostar, vale a estimativa oficial para o sorteio de 29/11, de R$ 50 milhões.

Leia mais: [URL do artigo anterior do Portal UAI].

Data, horário e prazo da Quina Friday

Sorteio: domingo, 29/11/2026, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo

Apostas: até as 10h30 do dia do sorteio, nas lotéricas e em loteriasonline.caixa.gov.br

Transmissão: canal oficial da Caixa no YouTube

Na Quina, você escolhe de cinco a quinze números entre 80, e a probabilidade de acertar as cinco dezenas na aposta simples é de 1 em 24.040.016. A Teimosinha está suspensa até o sorteio.

Como a Quina premia

5 acertos (quina): prêmio principal

4 acertos (quadra): prêmio rateado entre os ganhadores

3 acertos (terno): prêmio rateado entre os ganhadores

2 acertos (duque): prêmio rateado entre os ganhadores

Prazo e regras para receber o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias contados do sorteio; depois dele, o dinheiro é destinado ao FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 saem em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também pelo Mercado Pago. Valores acima de R$ 2.428,80 só são pagos nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original. Quando o prêmio passa de R$ 10.000, o pagamento é feito em até dois dias úteis depois da apuração oficial. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.

Informações baseadas nos dados oficiais da Caixa Econômica Federal. Para apostar com segurança, use loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento; não aposte mais do que pode perder.