UAI PORTAL UAI LOTERIAS +Milionária 410 • 25/11 A +Milionária 410 vale R$ 118 milhões no sorteio desta quarta, 25/11, às 21h; veja onde apostar e até que horas. 1 O prêmio principal acumulou nos sete últimos concursos (403 a 409) e a estimativa chegou a R$ 118 milhões

2 O sorteio é às 21h , no Espaço da Sorte (São Paulo), com transmissão pelo YouTube da Caixa

3 Dá para apostar até as 20h, no app, no portal da Caixa ou nas lotéricas

A +Milionária 410 acontece nesta quarta-feira (25/11), às 21h, com prêmio estimado em R$ 118 milhões. Ninguém acertou as seis dezenas e os dois trevos nos sete últimos concursos, e o valor cresce a cada rodada.

O que está em jogo hoje

O concurso 409, de segunda (23/11), sorteou 09 — 20 — 29 — 37 — 41 — 49, com os trevos 4 e 5. O prêmio principal acumulou, e R$ 117.063.795,26 ficaram para o concurso seguinte. Uma aposta acertou cinco dezenas e os dois trevos e recebeu R$ 389.270,34.

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Horário e onde assistir

O sorteio é às 21h (Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, com transmissão ao vivo no canal da Caixa no YouTube.

Como apostar

As apostas vão até as 20h, nas lotéricas ou em loteriasonline.caixa.gov.br. O preço da aposta mínima está na tabela da Caixa, no app e nas lotéricas.

Na +Milionária, você marca de 6 a 12 dezenas entre 50 e de 2 a 6 trevos entre 6. A probabilidade de levar o prêmio principal é de 1 em 238.360.500. A Surpresinha escolhe dezenas e trevos, e a Teimosinha repete a aposta em concursos seguidos.

Como a premiação funciona

6 acertos + 2 trevos: prêmio principal

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: prêmio variável

5 acertos + 2 trevos: prêmio variável

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: prêmio variável

4 acertos + 2 trevos: prêmio variável

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: prêmio variável

3 acertos + 2 trevos: R$ 50,00 fixos

3 acertos + 1 trevo: R$ 24,00 fixos

2 acertos + 2 trevos: R$ 12,00 fixos

2 acertos + 1 trevo: R$ 6,00 fixos

Os seis últimos concursos

409 (23/11): 09 — 20 — 29 — 37 — 41 — 49, trevos 4 e 5 — sem ganhador; 1 aposta com 5 + 2, R$ 389.270,34

408 (18/11): 05 — 20 — 33 — 35 — 38 — 46, trevos 1 e 3 — sem ganhador; 2 apostas com 5 + 2, R$ 208.342,33 cada

407 (13/11): 09 — 22 — 25 — 26 — 28 — 50, trevos 2 e 3 — sem ganhador; 1 aposta com 5 + 2, R$ 277.348,32

406 (11/11): 03 — 06 — 14 — 26 — 36 — 42, trevos 3 e 5 — sem ganhador; 4 apostas com 5 + 2, R$ 114.065,83 cada

405 (06/11): 01 — 15 — 21 — 32 — 34 — 41, trevos 3 e 4 — sem ganhador

404 (04/11): 07 — 15 — 29 — 30 — 33 — 39, trevos 1 e 3 — sem ganhador

Veja a lista completa em loterias.caixa.gov.br.

Prazo e regras para receber o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias contados do sorteio; depois dele, o dinheiro é destinado ao FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 saem em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também pelo Mercado Pago. Valores acima de R$ 2.428,80 só são pagos nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original. Quando o prêmio passa de R$ 10.000, o pagamento é feito em até dois dias úteis depois da apuração oficial. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.

Informações baseadas nos dados oficiais da Caixa Econômica Federal. Para apostar com segurança, use loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento; não aposte mais do que pode perder.