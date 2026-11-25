UAI PORTAL UAI LOTERIAS Dia de Sorte 1355 • 24/11 O Dia de Sorte 1355 teve dois ganhadores nesta terça (24/11), e cada aposta recebeu R$ 1.478.401,24. 1 Números do concurso: 02 — 03 — 08 — 13 — 22 — 27 — 28 , Mês de Sorte: janeiro

2 Os ganhadores são de Fortaleza/CE e do canal eletrônico (aposta pela internet)

3 O próximo sorteio, o 1356, é nesta quarta (25/11), com prêmio estimado em R$ 100 mil

Já saiu o resultado do Dia de Sorte 1355, sorteado nesta terça-feira (24/11): duas apostas acertaram os sete números e levaram R$ 1.478.401,24 cada. Foi o fim de uma sequência de pelo menos sete concursos sem ganhador na faixa principal.

Resultado do concurso 1355

02 — 03 — 08 — 13 — 22 — 27 — 28

O Mês de Sorte foi janeiro. O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, e o concurso arrecadou R$ 2.910.667,50.

O prêmio acumulou?

Não. A estimativa era de R$ 3 milhões e foi dividida entre as duas apostas vencedoras. Com isso, o próximo concurso volta a R$ 100 mil.

Ganhadores e rateio

7 acertos: 2 apostas, R$ 1.478.401,24 cada (Fortaleza/CE e canal eletrônico)

6 acertos: 51 apostas, R$ 3.532,86 cada

5 acertos: 2.365 apostas, R$ 25,00 cada

4 acertos: 31.679 apostas, R$ 5,00 cada

Mês de Sorte: 79.632 apostas, R$ 2,50 cada

Os concursos anteriores

1354 (23/11): 01 — 05 — 18 — 22 — 23 — 25 — 30, Mês de Sorte: fevereiro — sem ganhador nos 7 acertos

1353 (22/11): 11 — 13 — 17 — 22 — 23 — 25 — 28, Mês de Sorte: maio — sem ganhador nos 7 acertos

1352 (19/11): 04 — 07 — 08 — 13 — 16 — 26 — 27, Mês de Sorte: junho — sem ganhador nos 7 acertos

1351 (18/11): 10 — 11 — 13 — 19 — 21 — 24 — 28, Mês de Sorte: setembro — sem ganhador nos 7 acertos

1350 (17/11): 05 — 06 — 07 — 15 — 22 — 26 — 31, Mês de Sorte: abril — sem ganhador nos 7 acertos

Veja a lista completa em loterias.caixa.gov.br.

Prazo e regras para receber o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias contados do sorteio; depois dele, o dinheiro é destinado ao FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 saem em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também pelo Mercado Pago. Valores acima de R$ 2.428,80 só são pagos nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original. Quando o prêmio passa de R$ 10.000, o pagamento é feito em até dois dias úteis depois da apuração oficial. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.

Informações baseadas nos dados oficiais da Caixa Econômica Federal. Para apostar com segurança, use loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento; não aposte mais do que pode perder.