UAI PORTAL UAI LOTERIAS Lotofácil 3837 • 24/11 A Lotofácil 3837 teve ganhador nesta terça (24/11): uma aposta de Buriti Alegre/GO acertou as 15 dezenas e recebeu R$ 3.755.409,03. 1 Números sorteados: 03 — 04 — 05 — 07 — 08 — 10 — 11 — 14 — 16 — 17 — 20 — 22 — 23 — 24 — 25

2 Na faixa de 14 acertos, 828 apostas receberam R$ 841,75 cada

3 O próximo sorteio, o 3838, é nesta quarta (25/11), com prêmio estimado em R$ 2 milhões

Já saiu o resultado da Lotofácil 3837, sorteado nesta terça-feira (24/11): uma única aposta de Buriti Alegre, em Goiás, acertou as 15 dezenas e levou R$ 3.755.409,03. O concurso anterior, o 3836, tinha terminado sem ganhador.

Resultado do concurso 3837

03 — 04 — 05 — 07 — 08 — 10 — 11 — 14 — 16 — 17 — 20 — 22 — 23 — 24 — 25

O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, e o concurso arrecadou R$ 31.325.889,00.

O prêmio acumulou?

Não. Com a estimativa em R$ 5 milhões depois do acúmulo do 3836, o prêmio saiu inteiro para a aposta de Buriti Alegre/GO, e o próximo concurso volta a R$ 2 milhões.

Ganhadores e rateio

15 acertos: 1 aposta, R$ 3.755.409,03 (Buriti Alegre/GO)

14 acertos: 828 apostas, R$ 841,75 cada

13 acertos: 14.564 apostas, R$ 35,00 cada

12 acertos: 158.259 apostas, R$ 14,00 cada

11 acertos: 804.414 apostas, R$ 7,00 cada

Os concursos anteriores

3836 (23/11): 02 — 03 — 05 — 07 — 09 — 12 — 15 — 16 — 17 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 — sem ganhador

3835 (22/11): 02 — 03 — 04 — 05 — 09 — 10 — 12 — 13 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 21 — 22 — 2 ganhadores, R$ 969.054,85 cada

3834 (19/11): 02 — 03 — 04 — 06 — 07 — 09 — 11 — 13 — 15 — 17 — 20 — 21 — 22 — 24 — 25 — 8 ganhadores, R$ 166.998,71 cada

3833 (18/11): 02 — 03 — 04 — 07 — 08 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 22 — 24 — 1 ganhador (Araucária/PR), R$ 4.164.686,22

3832 (17/11): 01 — 03 — 05 — 07 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 23 — sem ganhador

Veja a lista completa em loterias.caixa.gov.br.

Prazo e regras para receber o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias contados do sorteio; depois dele, o dinheiro é destinado ao FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 saem em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também pelo Mercado Pago. Valores acima de R$ 2.428,80 só são pagos nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original. Quando o prêmio passa de R$ 10.000, o pagamento é feito em até dois dias úteis depois da apuração oficial. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.

Informações baseadas nos dados oficiais da Caixa Econômica Federal. Para apostar com segurança, use loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento; não aposte mais do que pode perder.