Fechar a sacada para ganhar espaço na sala e, após a primeira chuva forte com vento, notar uma infiltração na varanda fechada com vidro manchando o rodapé, a parede ou até o teto do vizinho de baixo gera muita dor de cabeça. Na maioria das vezes, o vazamento não vem de rachaduras na fachada do prédio. Ele é causado pelo entupimento dos pequenos furos de drenagem escondidos no trilho inferior da esquadria.
Por que o entupimento de furos minúsculos provoca manchas na sala?
Nenhum sistema de envidraçamento de sacada é cem por cento hermético como um aquário. Durante tempestades com rajadas de vento, a água da chuva escorre pelas folhas de vidro e penetra naturalmente na canaleta inferior da esquadria de alumínio, que foi projetada justamente para coletar esse volume e devolvê-lo para fora através de pequenas fendas chamadas drenos.
Com o passar dos meses, poeira da rua, folhas secas, pelos de animais e restos de sujeira varrida da varanda se misturam com a umidade e formam uma massa compacta dentro dessas saídas. Sem caminho livre para escoar para o exterior, a água acumula na canaleta e sofre um transbordamento por represamento, infiltrando por baixo do perfil de alumínio até atingir a laje, o piso laminado e a pintura da sala.
Quais sinais mostram que os drenos da sacada estão bloqueados?
Observar o comportamento do trilho logo depois de uma chuva moderada permite agir antes que a umidade estufe o piso de madeira ou crie bolhas no gesso.
Os três indícios mais claros de que o escoamento falhou são:
Como desentupir os furos de drenagem da esquadria com segurança?
Desobstruir o trilho inferior leva menos de quinze minutos e não exige desmontar os vidros nem contratar mão de obra especializada na maioria dos casos.
O passo a passo prático para restabelecer o escoamento inclui:
- Abra completamente as folhas de vidro para ter acesso livre a toda a extensão do trilho inferior de alumínio.
- Passe o aspirador de pó com bico fino por toda a canaleta seca para puxar areia, poeira acumulada e folhas soltas antes de molhar o local.
- Localize os pequenos rasgos ou furos de drenagem na face interna do trilho e use uma abraçadeira plástica fina ou haste flexível (nunca objetos cortantes que arranhem o alumínio) para soltar a sujeira endurecida.
- Com uma seringa grande ou garrafa com bico dosador, despeje pequenas porções de água limpa misturada com gotas de detergente neutro diretamente sobre cada furo.
- Observe se a água escoa livremente para a face externa do peitoril; repita o enxágue até que o líquido desça limpo e sem formar poças no alumínio.
Por que apenas passar mais silicone não resolve o vazamento?
Ao ver água surgindo na base da sacada, muitos moradores aplicam camadas grossas de silicone sobre a junção do trilho com o piso ou acabam tampando acidentalmente os próprios drenos externos. Essa medida piora o cenário, pois impede a saída natural da água da chuva e força o líquido a subir ainda mais alto dentro da canaleta até vazar para dentro da sala.
As diretrizes técnicas da ABNT para sistemas de envidraçamento de sacadas (NBR 16259) reforçam a necessidade de inspeção e manutenção periódica das roldanas, vedações e drenagens. Manter os drenos limpos e renovar o selante externo apenas quando houver ressecamento real garante a estanqueidade do sistema sem aprisionar umidade.
Como identificar a origem da umidade na varanda envidraçada?
Avaliar onde a água aparece primeiro ajuda a diferenciar um simples dreno entupido de falhas na vedação de silicone ou nas escovinhas entre os vidros.
A tabela abaixo resume os cenários mais frequentes no dia a dia:
|Sintoma observado
|Causa provável
|Solução indicada
|Trilho cheio de água após chuva Transbordando para o piso
|Furos de drenagem entupidos por poeira, terra ou folhas.
|Desentupir drenos
|Umidade por baixo da pedra do peitoril Mesmo com o trilho seco
|Silicone estrutural externo ressecado ou descolado pelo sol.
|Refazer vedação
|Respingos finos em chuva de vento Entrando entre as folhas de vidro
|Vedações de silicone entre vidros ou escovinhas gastas.
|Trocar vedações
|Mancha no teto da sacada Vinda do andar superior
|Dreno entupido ou falha de impermeabilização no vizinho de cima.
|Acionar condomínio
Com que frequência limpar o trilho para evitar novos transtornos?
Incluir a aspiração da canaleta e o teste rápido de escoamento com água a cada três meses, especialmente antes do início da temporada de chuvas de verão, mantém o sistema funcionando sem surpresas. Evitar varrer poeira e terra de vasos de plantas diretamente para dentro do trilho também reduz drasticamente a formação de barro nos drenos.
Prevenir a infiltração na varanda fechada com vidro depende de um cuidado simples que quase ninguém lembra de incluir na faxina do apartamento. Mantendo os pequenos furos de drenagem sempre desobstruídos, a água da chuva escoa para fora como foi planejada e preserva intactos o piso, o gesso e a pintura da sala.