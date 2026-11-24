UAI PORTAL UAI LOTERIAS Dia de Sorte 1355 • 24/11 O Dia de Sorte 1355 sorteia R$ 3 milhões nesta terça, 24/11, às 21h, e as apostas ficam abertas até as 20h. 1 A faixa principal está sem ganhador nos sete últimos concursos (1348 a 1354), e o prêmio chegou a R$ 3 milhões

2 O sorteio é às 21h , no Espaço da Sorte (São Paulo), com transmissão pelo YouTube da Caixa

3 Escolha de 7 a 15 números e o Mês de Sorte no app, no portal ou nas lotéricas

O Dia de Sorte 1355 será sorteado nesta terça-feira (24/11), às 21h, com prêmio de R$ 3 milhões. Há pelo menos sete concursos ninguém acerta os sete números, e a estimativa vem crescendo.

O que está em jogo hoje

O concurso 1354, de segunda (23/11), sorteou 01 — 05 — 18 — 22 — 23 — 25 — 30, com Mês de Sorte fevereiro. Ninguém levou o prêmio principal, mas 80 apostas acertaram seis números e receberam R$ 2.145,27 cada.

A estimativa foi de R$ 2,6 milhões para R$ 3 milhões. Entre o 1348 e o 1354, a faixa de sete acertos ficou sem vencedor em todos os sorteios.

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Horário e onde assistir

O sorteio é às 21h (Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A transmissão é ao vivo no canal da Caixa no YouTube.

Como apostar

As apostas vão até as 20h, nas lotéricas ou em loteriasonline.caixa.gov.br. O preço da aposta mínima está na tabela da Caixa, no app e nas lotéricas.

Você marca de 7 a 15 números entre 31 e escolhe um mês do ano. Com sete números, a chance de acertar todos é de 1 em 2.629.575. Na Surpresinha, o sistema escolhe números e mês.

Como a premiação funciona

7 acertos: prêmio principal, dividido entre os ganhadores

6 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

5 acertos: R$ 25,00 fixos

4 acertos: R$ 5,00 fixos

Mês de Sorte: R$ 2,50 para quem acertar o mês

Os seis últimos concursos

1354 (23/11): 01 — 05 — 18 — 22 — 23 — 25 — 30, Mês de Sorte: fevereiro — 80 apostas com seis acertos, R$ 2.145,27 cada

1353 (22/11): 11 — 13 — 17 — 22 — 23 — 25 — 28, Mês de Sorte: maio — 83 apostas com seis acertos, R$ 2.082,02 cada

1352 (19/11): 04 — 07 — 08 — 13 — 16 — 26 — 27, Mês de Sorte: junho — 70 apostas com seis acertos, R$ 2.052,96 cada

1351 (18/11): 10 — 11 — 13 — 19 — 21 — 24 — 28, Mês de Sorte: setembro — 54 apostas com seis acertos, R$ 2.023,02 cada

1350 (17/11): 05 — 06 — 07 — 15 — 22 — 26 — 31, Mês de Sorte: abril — 37 apostas com seis acertos, R$ 3.258,46 cada

1349 (16/11): 05 — 07 — 08 — 13 — 17 — 22 — 24, Mês de Sorte: outubro — 60 apostas com seis acertos, R$ 2.167,96 cada

Veja a lista completa em loterias.caixa.gov.br.

Prazo e regras para receber o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias contados do sorteio; depois dele, o dinheiro é destinado ao FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 saem em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também pelo Mercado Pago. Valores acima de R$ 2.428,80 só são pagos nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original. Quando o prêmio passa de R$ 10.000, o pagamento é feito em até dois dias úteis depois da apuração oficial. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.

Em quais dias saiu sorteio

Do dia 15 ao 19 de novembro e em 22 e 23/11, o Dia de Sorte teve um sorteio por dia (concursos 1348 a 1354). Em 20 e 21/11 não houve sorteio.

Informações baseadas nos dados oficiais da Caixa Econômica Federal. Para apostar com segurança, use loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento; não aposte mais do que pode perder.