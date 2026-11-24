UAI PORTAL UAI LOTERIAS Mega-Sena 3090 • 24/11 A Mega-Sena 3090 sorteia R$ 65 milhões nesta terça, 24/11, às 21h, depois de cinco concursos sem ganhador. 1 O prêmio principal acumulou cinco vezes seguidas (3085 a 3089) e a estimativa chegou a R$ 65 milhões

2 O sorteio é às 21h , no Espaço da Sorte (São Paulo), e passa ao vivo no YouTube da Caixa

3 A aposta simples custa R$ 6,00 e vai até as 20h, no app, no portal ou nas lotéricas

A Mega-Sena 3090 acontece nesta terça-feira (24/11), às 21h, com prêmio estimado em R$ 65 milhões. É o sexto sorteio depois do último ganhador, e a estimativa partiu de R$ 20 milhões, no 3085, para o valor atual.

O que está em jogo hoje

No concurso 3089, de domingo (22/11), saíram 17 — 18 — 27 — 36 — 58 — 59 e ninguém acertou a sena. A quina teve 26 apostas, com R$ 51.466,57 cada, e a quadra, 2.971 apostas, com R$ 643,42 cada. Ficaram acumulados R$ 59.641.778,59.

O último prêmio principal saiu no concurso 3084, em 10/11: uma aposta de Iturama/MG recebeu R$ 3.287.949,91.

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Horário e onde assistir

O sorteio é às 21h (Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, com transmissão ao vivo no canal da Caixa no YouTube.

Como apostar

Você tem até as 20h para apostar, em lotéricas ou em loteriasonline.caixa.gov.br. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6,00.

Na Mega-Sena, você escolhe de 6 a 20 números entre 60. Com seis números, a probabilidade de acertar a sena é de 1 em 50.063.860; com sete, de 1 em 7.151.980. A Surpresinha escolhe por você, e a Teimosinha repete a aposta em vários concursos.

Como a premiação funciona

6 acertos (sena): prêmio principal, dividido entre os ganhadores

5 acertos (quina): prêmio variável, dividido entre os ganhadores

4 acertos (quadra): prêmio variável, dividido entre os ganhadores

Os seis últimos concursos

3089 (22/11): 17 — 18 — 27 — 36 — 58 — 59 — sem ganhador; 26 quinas de R$ 51.466,57

3088 (19/11): 10 — 21 — 24 — 28 — 34 — 44 — sem ganhador; 15 quinas de R$ 93.739,59

3087 (17/11): 06 — 10 — 23 — 25 — 48 — 50 — sem ganhador; 53 quinas de R$ 24.857,75

3086 (15/11): 03 — 20 — 35 — 38 — 43 — 46 — sem ganhador; 44 quinas de R$ 32.785,73

3085 (12/11): 10 — 27 — 29 — 37 — 39 — 59 — sem ganhador; 30 quinas de R$ 37.046,54

3084 (10/11): 06 — 14 — 22 — 30 — 31 — 37 — 1 ganhador (Iturama/MG), R$ 3.287.949,91

Veja a lista completa em loterias.caixa.gov.br.

Prazo e regras para receber o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias contados do sorteio; depois dele, o dinheiro é destinado ao FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 saem em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também pelo Mercado Pago. Valores acima de R$ 2.428,80 só são pagos nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original. Quando o prêmio passa de R$ 10.000, o pagamento é feito em até dois dias úteis depois da apuração oficial. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.

Em quais dias saiu sorteio

Nas últimas semanas, a Mega-Sena foi sorteada às terças, quintas e domingos: 10, 12, 15, 17, 19 e 22 de novembro (concursos 3084 a 3089).

Informações baseadas nos dados oficiais da Caixa Econômica Federal. Para apostar com segurança, use loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento; não aposte mais do que pode perder.