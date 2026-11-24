UAI PORTAL UAI LOTERIAS Timemania 2472 • 24/11 A Timemania 2472 sorteia R$ 30 milhões nesta terça, 24/11, às 21h; as apostas vão até as 20h. 1 A faixa dos sete acertos ficou sem ganhador nos seis últimos concursos (2466 a 2471), e o prêmio chegou a R$ 30 milhões

2 O sorteio é às 21h , no Espaço da Sorte (São Paulo), com transmissão pelo YouTube da Caixa

3 Escolha dez números e um Time do Coração no app, no portal ou nas lotéricas

A Timemania 2472 será sorteada nesta terça-feira (24/11), às 21h, com prêmio estimado em R$ 30 milhões. Nos seis últimos concursos, ninguém acertou os sete números.

O que está em jogo hoje

No concurso 2471, de domingo (22/11), saíram 18 — 19 — 32 — 34 — 43 — 67 — 70, e o Time do Coração foi o Santos/SP. A faixa principal ficou sem ganhador, mas seis apostas acertaram seis números e levaram R$ 29.700,21 cada.

Entre o 2466 e o 2471, a faixa de sete acertos ficou sem vencedor, e a estimativa subiu de R$ 27 milhões, depois do 2466, para os R$ 30 milhões de agora.

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Horário e onde assistir

O sorteio é às 21h (Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A Caixa transmite ao vivo pelo canal oficial no YouTube.

Como apostar

As apostas vão até as 20h, nas lotéricas ou em loteriasonline.caixa.gov.br. O preço da aposta mínima está na tabela da Caixa, no app e nas lotéricas.

Você marca dez números entre 80 e escolhe um Time do Coração. A Caixa sorteia sete números e um time. A probabilidade de acertar os sete números é de 1 em 26.472.637. Com a Surpresinha, o sistema escolhe números e time.

Como a premiação funciona

7 acertos: prêmio principal, dividido entre os ganhadores

6 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

5 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

4 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

3 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

Time do Coração: prêmio para quem acertar o time sorteado

Os seis últimos concursos

2471 (22/11): 18 — 19 — 32 — 34 — 43 — 67 — 70, Time: Santos/SP — 6 apostas com seis acertos, R$ 29.700,21 cada

2470 (19/11): 03 — 04 — 06 — 22 — 51 — 71 — 79, Time: Cuiabá/MT — 5 apostas com seis acertos, R$ 42.724,83 cada

2469 (17/11): 04 — 14 — 15 — 16 — 33 — 38 — 57, Time: Paysandu/PA — 4 apostas com seis acertos, R$ 49.908,58 cada

2468 (15/11): 03 — 15 — 22 — 31 — 38 — 47 — 61, Time: Remo/PA — 2 apostas com seis acertos, R$ 105.919,96 cada

2467 (12/11): 02 — 11 — 12 — 23 — 31 — 65 — 67, Time: Retro Brasil/PE — 4 apostas com seis acertos, R$ 52.477,76 cada

2466 (10/11): 16 — 17 — 48 — 49 — 53 — 56 — 64, Time: Guarani/SP — 6 apostas com seis acertos, R$ 39.040,25 cada

Veja a lista completa em loterias.caixa.gov.br.

Prazo e regras para receber o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias contados do sorteio; depois dele, o dinheiro é destinado ao FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 saem em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também pelo Mercado Pago. Valores acima de R$ 2.428,80 só são pagos nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original. Quando o prêmio passa de R$ 10.000, o pagamento é feito em até dois dias úteis depois da apuração oficial. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.

Em quais dias saiu sorteio

Nas últimas semanas, a Timemania foi sorteada às terças, quintas e domingos: 10, 12, 15, 17, 19 e 22 de novembro (concursos 2466 a 2471).

Informações baseadas nos dados oficiais da Caixa Econômica Federal. Para apostar com segurança, use loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento; não aposte mais do que pode perder.