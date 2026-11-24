A Lotofácil 3837 vale R$ 5 milhões no sorteio desta terça, 24/11, às 21h; veja onde apostar e até que horas.
- 1R$ 5 milhões na mesa: sem ganhador no 3836, a estimativa passou de R$ 2 milhões para R$ 5 milhões
- 2O sorteio começa às 21h no Espaço da Sorte (São Paulo) e passa ao vivo no canal da Caixa no YouTube
- 3Dá para apostar até as 20h pelo app, pelo portal da Caixa ou em qualquer lotérica
O concurso 3837 da Lotofácil acontece nesta terça-feira (24/11), às 21h, com prêmio estimado em R$ 5 milhões. O valor subiu porque ninguém acertou as 15 dezenas do concurso 3836, na segunda (23/11).
O que está em jogo hoje
As dezenas do 3836 foram 02 — 03 — 05 — 07 — 09 — 12 — 15 — 16 — 17 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24. Sem ganhador na faixa principal, R$ 1.428.586,27 ficaram acumulados e a estimativa do próximo sorteio saltou para R$ 5 milhões.
Nos dias anteriores, o prêmio foi dividido: o 3835 teve dois ganhadores, com R$ 969.054,85 cada, e o 3834 teve oito apostas premiadas, com R$ 166.998,71 cada.
Leia mais: [URL do artigo anterior do Portal UAI].
Horário e onde assistir
O sorteio é às 21h, no horário de Brasília, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A Caixa transmite ao vivo pelo canal oficial no YouTube.
Como apostar
O prazo vai até as 20h. Você aposta em lotéricas ou em loteriasonline.caixa.gov.br; o preço da aposta mínima aparece na tabela da Caixa, no app e nas lotéricas.
Na Lotofácil, você marca de 15 a 20 números entre 25. Com 15 números, a probabilidade de acertar tudo é de 1 em 3.268.760. A Surpresinha sorteia os números para você, e a Teimosinha repete a mesma aposta em concursos seguidos.
Como a premiação funciona
- 15 acertos: prêmio principal, dividido entre os ganhadores
- 14 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores
- 13 acertos: R$ 35,00 fixos
- 12 acertos: R$ 14,00 fixos
- 11 acertos: R$ 7,00 fixos
Os seis últimos concursos
- 3836 (23/11): 02 — 03 — 05 — 07 — 09 — 12 — 15 — 16 — 17 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 — sem ganhador
- 3835 (22/11): 02 — 03 — 04 — 05 — 09 — 10 — 12 — 13 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 21 — 22 — 2 ganhadores, R$ 969.054,85 cada
- 3834 (19/11): 02 — 03 — 04 — 06 — 07 — 09 — 11 — 13 — 15 — 17 — 20 — 21 — 22 — 24 — 25 — 8 ganhadores, R$ 166.998,71 cada
- 3833 (18/11): 02 — 03 — 04 — 07 — 08 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 22 — 24 — 1 ganhador (Araucária/PR), R$ 4.164.686,22
- 3832 (17/11): 01 — 03 — 05 — 07 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 23 — sem ganhador
- 3831 (16/11): 02 — 04 — 05 — 06 — 09 — 10 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 21 — 23 — 24 — 25 — 2 ganhadores (canal eletrônico), R$ 696.133,39 cada
Veja a lista completa em loterias.caixa.gov.br.
Prazo e regras para receber o prêmio
O prazo para resgatar é de 90 dias contados do sorteio; depois dele, o dinheiro é destinado ao FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 saem em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também pelo Mercado Pago. Valores acima de R$ 2.428,80 só são pagos nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original. Quando o prêmio passa de R$ 10.000, o pagamento é feito em até dois dias úteis depois da apuração oficial. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.
Em quais dias saiu sorteio
Nas duas últimas semanas, a Lotofácil sorteou em 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 de novembro, com os concursos 3830 a 3836. Em 20 e 21/11 não houve sorteio.
Informações baseadas nos dados oficiais da Caixa Econômica Federal. Para apostar com segurança, use loteriasonline.caixa.gov.br.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento; não aposte mais do que pode perder.