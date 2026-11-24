UAI PORTAL UAI LOTERIAS Lotofácil 3837 • 24/11 A Lotofácil 3837 vale R$ 5 milhões no sorteio desta terça, 24/11, às 21h; veja onde apostar e até que horas. 1 R$ 5 milhões na mesa: sem ganhador no 3836, a estimativa passou de R$ 2 milhões para R$ 5 milhões

2 O sorteio começa às 21h no Espaço da Sorte (São Paulo) e passa ao vivo no canal da Caixa no YouTube

3 Dá para apostar até as 20h pelo app, pelo portal da Caixa ou em qualquer lotérica

O concurso 3837 da Lotofácil acontece nesta terça-feira (24/11), às 21h, com prêmio estimado em R$ 5 milhões. O valor subiu porque ninguém acertou as 15 dezenas do concurso 3836, na segunda (23/11).

O que está em jogo hoje

As dezenas do 3836 foram 02 — 03 — 05 — 07 — 09 — 12 — 15 — 16 — 17 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24. Sem ganhador na faixa principal, R$ 1.428.586,27 ficaram acumulados e a estimativa do próximo sorteio saltou para R$ 5 milhões.

Nos dias anteriores, o prêmio foi dividido: o 3835 teve dois ganhadores, com R$ 969.054,85 cada, e o 3834 teve oito apostas premiadas, com R$ 166.998,71 cada.

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Horário e onde assistir

O sorteio é às 21h, no horário de Brasília, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo. A Caixa transmite ao vivo pelo canal oficial no YouTube.

Como apostar

O prazo vai até as 20h. Você aposta em lotéricas ou em loteriasonline.caixa.gov.br; o preço da aposta mínima aparece na tabela da Caixa, no app e nas lotéricas.

Na Lotofácil, você marca de 15 a 20 números entre 25. Com 15 números, a probabilidade de acertar tudo é de 1 em 3.268.760. A Surpresinha sorteia os números para você, e a Teimosinha repete a mesma aposta em concursos seguidos.

Como a premiação funciona

15 acertos: prêmio principal, dividido entre os ganhadores

14 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

13 acertos: R$ 35,00 fixos

12 acertos: R$ 14,00 fixos

11 acertos: R$ 7,00 fixos

Os seis últimos concursos

3836 (23/11): 02 — 03 — 05 — 07 — 09 — 12 — 15 — 16 — 17 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 24 — sem ganhador

3835 (22/11): 02 — 03 — 04 — 05 — 09 — 10 — 12 — 13 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 21 — 22 — 2 ganhadores, R$ 969.054,85 cada

3834 (19/11): 02 — 03 — 04 — 06 — 07 — 09 — 11 — 13 — 15 — 17 — 20 — 21 — 22 — 24 — 25 — 8 ganhadores, R$ 166.998,71 cada

3833 (18/11): 02 — 03 — 04 — 07 — 08 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 22 — 24 — 1 ganhador (Araucária/PR), R$ 4.164.686,22

3832 (17/11): 01 — 03 — 05 — 07 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 23 — sem ganhador

3831 (16/11): 02 — 04 — 05 — 06 — 09 — 10 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 21 — 23 — 24 — 25 — 2 ganhadores (canal eletrônico), R$ 696.133,39 cada

Veja a lista completa em loterias.caixa.gov.br.

Prazo e regras para receber o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias contados do sorteio; depois dele, o dinheiro é destinado ao FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 saem em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também pelo Mercado Pago. Valores acima de R$ 2.428,80 só são pagos nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original. Quando o prêmio passa de R$ 10.000, o pagamento é feito em até dois dias úteis depois da apuração oficial. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.

Em quais dias saiu sorteio

Nas duas últimas semanas, a Lotofácil sorteou em 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 de novembro, com os concursos 3830 a 3836. Em 20 e 21/11 não houve sorteio.

Informações baseadas nos dados oficiais da Caixa Econômica Federal. Para apostar com segurança, use loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento; não aposte mais do que pode perder.