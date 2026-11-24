UAI PORTAL UAI LOTERIAS Quina Friday 7173 • 29/11 Não houve Quina nesta terça (24/11): o último sorteio foi o 7172, em 19/11, e o próximo é a Quina Friday, no dia 29, às 11h. 1 A Quina está cinco dias sem sorteio , e a pausa vai até o domingo (29/11)

2 O concurso 7173 é especial e tem prêmio estimado em R$ 50 milhões, segundo a Caixa

3 As apostas já estão abertas e vão até as 10h30 do dia do sorteio

Se você tentou apostar ou conferir a Quina hoje e não achou sorteio, a explicação é o calendário. A Quina não foi sorteada nesta terça (24/11): o último concurso regular foi o 7172, em 19/11, e o próximo é a Quina Friday (concurso 7173), no domingo, 29/11, às 11h.

Resumo rápido

Segundo a Caixa, o 7172 é o último sorteio regular e o 7173 é o próximo, na data de 29/11. Não há sorteio da Quina entre os dois: a pausa vai de sexta (20/11) a sábado (28/11).

Os últimos concursos antes da pausa

7167 (13/11): 05 — 09 — 25 — 39 — 69 — sem ganhador

7168 (15/11): 17 — 20 — 26 — 28 — 61 — sem ganhador

7169 (16/11): 35 — 41 — 44 — 59 — 80 — sem ganhador

7170 (17/11): 03 — 07 — 11 — 19 — 53 — 1 ganhador (São José de Ribamar/MA), R$ 14.511.338,50

7171 (18/11): 13 — 16 — 25 — 28 — 57 — sem ganhador

7172 (19/11): 04 — 11 — 40 — 45 — 48 — sem ganhador; 35 quadras de R$ 7.534,97

Leia mais: [URL do artigo anterior do Portal UAI].

O dinheiro que vai para a Quina Friday

Depois do 7172, a Caixa registra R$ 62.193.912,34 acumulados para o concurso especial; depois do 7167, em 13/11, eram R$ 55.684.128,21. A estimativa divulgada para o sorteio de 29/11 é de R$ 50 milhões.

Data, horário e prazo da Quina Friday

Sorteio: domingo, 29/11/2026, às 11h

Apostas: até as 10h30 do dia do sorteio, nas lotéricas e em loteriasonline.caixa.gov.br

Transmissão: canal oficial da Caixa no YouTube

O que sorteia hoje

As quatro loterias do dia, às 21h, são Lotofácil 3837 (R$ 5 milhões), Dia de Sorte 1355 (R$ 3 milhões), Mega-Sena 3090 (R$ 65 milhões) e Timemania 2472 (R$ 30 milhões).

E depois da Quina Friday?

Depois do concurso 7173, deve voltar o calendário normal da Quina, mas a Caixa ainda não divulgou a data do 7174. Acompanhe em loterias.caixa.gov.br.

Prazo e regras para receber o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias contados do sorteio; depois dele, o dinheiro é destinado ao FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 saem em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também pelo Mercado Pago. Valores acima de R$ 2.428,80 só são pagos nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original. Quando o prêmio passa de R$ 10.000, o pagamento é feito em até dois dias úteis depois da apuração oficial. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.

Informações baseadas nos dados oficiais da Caixa Econômica Federal. Para apostar com segurança, use loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento; não aposte mais do que pode perder.