UAI PORTAL UAI LOTERIAS Super Sete 925 • 23/11 Super Sete 925 sorteia R$ 650 mil nesta segunda, 23/11, às 21h — saiba como apostar. 1 R$ 650 mil em jogo: ninguém acertou as sete colunas no concurso 924, e 29 apostas com 5 colunas levaram R$ 852,91 cada

2 Sorteio às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo — transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa

3 Apostas até as 20h no portal, no app ou em lotéricas

O Super Sete 925 sorteia R$ 650 mil nesta segunda-feira, 23 de novembro, às 21h. É um jogo diferente dos demais: em vez de dezenas, você escolhe um dígito, de 0 a 9, em cada uma de sete colunas.

O que aconteceu no concurso anterior

No concurso 924 (18/11), os dígitos sorteados foram 2 — 7 — 8 — 8 — 5 — 4 — 6, nas colunas 1 a 7. Ninguém acertou as sete colunas, e o prêmio acumulou para R$ 650 mil. Vinte e nove apostas acertaram cinco colunas e levaram R$ 852,91 cada; 308 acertaram quatro e receberam R$ 80,30; e 3.083 acertaram três, com R$ 6,00.

Leia também: [URL do artigo do Super Sete 924 do Portal UAI].

Quando e como acompanhar

O sorteio é nesta segunda, às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

Você marca um dígito em cada uma das sete colunas, e a ordem importa. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br, no aplicativo da Caixa ou em qualquer lotérica, até as 20h. A chance de acertar as sete colunas com a aposta mínima é de 1 em 10.000.000.

Na Surpresinha, o sistema escolhe os dígitos. Na Teimosinha, a mesma aposta se repete em concursos seguidos.

Faixas de premiação

7 colunas: prêmio principal, dividido entre os ganhadores

6 colunas: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

5 colunas: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

4 colunas: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

3 colunas: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

Últimos resultados

924 (18/11): 2 — 7 — 8 — 8 — 5 — 4 — 6 — acumulou

923 (16/11): 2 — 4 — 0 — 6 — 9 — 4 — 1

922 (13/11): 6 — 9 — 1 — 5 — 5 — 2 — 8

921 (11/11): 1 — 1 — 9 — 7 — 2 — 6 — 0

920 (09/11): 5 — 8 — 1 — 3 — 8 — 2 — 0

919 (06/11): 3 — 1 — 9 — 5 — 4 — 2 — 2

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também online via Mercado Pago. Acima de R$ 2.428,80, só nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original. Para valores acima de R$ 10.000, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

Calendário do Super Sete

O Super Sete sorteia às segundas, quartas e sextas. O próximo concurso depois do 925 é o 926, previsto para a quarta-feira (25/11). Confira o cronograma em loterias.caixa.gov.br.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.