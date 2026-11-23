UAI PORTAL UAI LOTERIAS +Milionária 409 • 23/11 +Milionária 409 sorteia R$ 117 milhões nesta segunda, 23/11, às 21h — saiba como apostar. 1 R$ 117 milhões em jogo: o prêmio principal acumulou nos sete últimos concursos (402 a 408)

2 Sorteio às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo — transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa

3 Apostas até as 20h no portal, no app ou em lotéricas

A +Milionária 409 sorteia R$ 117 milhões nesta segunda-feira, 23 de novembro, às 21h. O prêmio principal acumulou nos sete últimos concursos (402 a 408) e sobe a cada rodada.

R$ 117 milhões depois de sete concursos sem ganhador

No concurso 408 (18/11), as dezenas foram 05 — 20 — 33 — 35 — 38 — 46, com os trevos 1 e 3. Ninguém acertou as seis dezenas e os dois trevos, e o prêmio acumulou para R$ 115.722.969,06. Duas apostas acertaram cinco dezenas e os dois trevos e levaram R$ 208.342,33 cada. A estimativa do concurso 409 é de R$ 117 milhões.

Leia também: [URL do artigo da +Milionária 408 do Portal UAI].

Quando e como acompanhar

O sorteio é nesta segunda, às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

Na +Milionária, você marca seis números entre os 50 disponíveis e dois trevos entre os seis. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br, no aplicativo da Caixa ou em qualquer lotérica, até as 20h. A chance de acertar os seis números e os dois trevos com a aposta mínima é de 1 em 238.360.500.

Na Surpresinha, o sistema escolhe números e trevos. Na Teimosinha, a mesma aposta se repete em concursos seguidos.

Faixas de premiação

6 acertos + 2 trevos: prêmio principal

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: prêmio variável

5 acertos + 2 trevos: prêmio variável

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: prêmio variável

4 acertos + 2 trevos: prêmio variável

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: prêmio variável

3 acertos + 2 trevos: R$ 50,00 fixos

3 acertos + 1 trevo: R$ 24,00 fixos

2 acertos + 2 trevos: R$ 12,00 fixos

2 acertos + 1 trevo: R$ 6,00 fixos

Histórico dos últimos concursos

408 (18/11): 05 — 20 — 33 — 35 — 38 — 46, trevos 1 e 3 — acumulou

407 (13/11): 09 — 22 — 25 — 26 — 28 — 50, trevos 2 e 3 — acumulou

406 (11/11): 03 — 06 — 14 — 26 — 36 — 42, trevos 3 e 5 — acumulou

405 (06/11): 01 — 15 — 21 — 32 — 34 — 41, trevos 3 e 4 — acumulou

404 (04/11): 07 — 15 — 29 — 30 — 33 — 39, trevos 1 e 3 — acumulou

403 (30/10): 16 — 20 — 21 — 29 — 41 — 50, trevos 1 e 6 — acumulou

402 (29/10): 06 — 07 — 13 — 35 — 36 — 43, trevos 3 e 5 — acumulou

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também online via Mercado Pago. Acima de R$ 2.428,80, só nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original. Para valores acima de R$ 10.000, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

Calendário da +Milionária

Pelo calendário divulgado para novembro, os próximos concursos são o 410, na quarta-feira (25/11), e o 411, na sexta-feira (27/11). Confira o cronograma atualizado em loterias.caixa.gov.br.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.