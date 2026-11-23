UAI PORTAL UAI LOTERIAS Dupla Sena 3035 • 23/11 Dupla Sena 3035 sorteia R$ 14,6 milhões nesta segunda, 23/11, às 21h — saiba como apostar. 1 R$ 14,6 milhões em jogo: o prêmio principal acumulou nos sete últimos concursos (3028 a 3034)

2 Sorteio às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo — são dois sorteios por concurso

3 Apostas até as 20h no portal, no app ou em lotéricas

A Dupla Sena 3035 sorteia R$ 14,6 milhões nesta segunda-feira, 23 de novembro, às 21h. O prêmio principal acumulou nos últimos sete concursos e sobe a cada rodada.

Sete concursos sem ganhador e R$ 14,6 milhões em jogo

No concurso 3034 (18/11), o primeiro sorteio teve as dezenas 08 — 11 — 15 — 22 — 28 — 37, e o segundo, 19 — 22 — 23 — 28 — 30 — 48. Ninguém acertou as seis dezenas em nenhum dos dois, e o prêmio acumulou para R$ 13.957.505,90. A estimativa do concurso 3035 é de R$ 14,6 milhões.

Leia também: [URL do artigo da Dupla Sena 3034 do Portal UAI].

Quando e como acompanhar

O sorteio é nesta segunda, às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

Marque de 6 a 15 números entre os 50 disponíveis. Um mesmo bilhete concorre a dois sorteios por concurso. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br, no aplicativo da Caixa ou em qualquer lotérica, até as 20h. A chance de acertar as seis dezenas com a aposta mínima é de 1 em 15.890.700 em cada sorteio.

Na Surpresinha, o sistema escolhe os números. Na Teimosinha, a mesma aposta se repete em concursos seguidos.

Faixas de premiação

Cada sorteio tem as mesmas faixas:

6 acertos: prêmio principal, dividido entre os ganhadores

5 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

4 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

3 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

Histórico dos últimos concursos

3034 (18/11): 1º sorteio 08 — 11 — 15 — 22 — 28 — 37; 2º sorteio 19 — 22 — 23 — 28 — 30 — 48 — acumulou

3033 (16/11): 1º sorteio 21 — 23 — 28 — 31 — 44 — 46; 2º sorteio 13 — 16 — 27 — 30 — 36 — 39 — acumulou

3032 (13/11): 1º sorteio 09 — 26 — 41 — 43 — 46 — 47; 2º sorteio 09 — 13 — 35 — 37 — 39 — 49 — acumulou

3031 (11/11): 1º sorteio 13 — 16 — 18 — 21 — 27 — 28; 2º sorteio 03 — 11 — 16 — 18 — 32 — 37 — acumulou

3030 (09/11): 1º sorteio 07 — 08 — 18 — 24 — 31 — 37; 2º sorteio 15 — 16 — 17 — 21 — 29 — 30 — acumulou

3029 (06/11): 1º sorteio 10 — 19 — 20 — 33 — 35 — 46; 2º sorteio 10 — 12 — 22 — 25 — 38 — 41 — acumulou

3028 (04/11): 1º sorteio 02 — 04 — 30 — 39 — 42 — 49; 2º sorteio 08 — 09 — 10 — 18 — 27 — 50 — acumulou

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também online via Mercado Pago. Acima de R$ 2.428,80, só nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original. Para valores acima de R$ 10.000, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

Calendário da Dupla Sena

A Dupla Sena sorteia às segundas, quartas e sextas. O próximo concurso depois do 3035 é o 3036, previsto para a quarta-feira (25/11). Confira o cronograma em loterias.caixa.gov.br.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.