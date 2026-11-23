UAI PORTAL UAI LOTERIAS Lotomania 3002 • 23/11 Lotomania 3002 sorteia R$ 2 milhões nesta segunda, 23/11, às 21h — saiba como apostar. 1 R$ 2 milhões em jogo: ninguém acertou os 20 números nos dois últimos concursos (3000 e 3001)

2 Sorteio às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo — transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa

3 Apostas até as 20h no portal, no app ou em lotéricas

A Lotomania 3002 sorteia R$ 2 milhões nesta segunda-feira, 23 de novembro, às 21h. O prêmio acumulou nos dois últimos concursos, e a estimativa subiu de R$ 1,2 milhão para R$ 2 milhões.

Dois concursos sem ganhador e R$ 2 milhões em jogo

No concurso 3001 (18/11), as 20 dezenas foram 04 — 06 — 12 — 14 — 25 — 44 — 45 — 49 — 51 — 54 — 56 — 66 — 69 — 72 — 73 — 79 — 89 — 94 — 97 — 98. Ninguém acertou os 20 números, e o prêmio acumulou para R$ 1.262.766,56. Quatro apostas acertaram 19 números e levaram R$ 43.724,74 cada. A última vez que alguém levou a faixa principal foi no concurso 2999 (13/11): duas apostas feitas pelo canal eletrônico ganharam R$ 2.830.411,08 cada.

Leia também: [URL do artigo da Lotomania 3001 do Portal UAI].

Quando e como acompanhar

O sorteio é nesta segunda, às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

Na Lotomania, você marca 50 números entre os 100 disponíveis (de 00 a 99), e a Caixa sorteia 20. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br, no aplicativo da Caixa ou em qualquer lotérica, até as 20h. A chance de acertar os 20 números é de 1 em 11.372.635, e é a mesma para quem não acerta nenhum.

Na Surpresinha, o sistema escolhe os 50 números. Na Teimosinha, a mesma aposta se repete em concursos seguidos.

Faixas de premiação

20 acertos: prêmio principal, dividido entre os ganhadores

19 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

18 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

17 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

16 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

15 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

0 acertos: prêmio para quem não acertar nenhum número

Histórico dos últimos concursos

3001 (18/11): 04 — 06 — 12 — 14 — 25 — 44 — 45 — 49 — 51 — 54 — 56 — 66 — 69 — 72 — 73 — 79 — 89 — 94 — 97 — 98 — acumulou

3000 (16/11): 00 — 05 — 07 — 11 — 19 — 21 — 24 — 36 — 37 — 38 — 46 — 48 — 59 — 69 — 74 — 75 — 81 — 92 — 95 — 99 — acumulou

2999 (13/11): 01 — 02 — 05 — 08 — 14 — 17 — 24 — 32 — 37 — 41 — 44 — 55 — 58 — 59 — 71 — 74 — 76 — 79 — 80 — 92 — 2 ganhadores (canal eletrônico), R$ 2.830.411,08 cada

2998 (11/11): 01 — 08 — 18 — 25 — 26 — 28 — 34 — 40 — 44 — 49 — 50 — 52 — 54 — 72 — 78 — 80 — 81 — 82 — 85 — 94 — acumulou

2997 (09/11): 03 — 09 — 10 — 11 — 13 — 17 — 21 — 30 — 34 — 35 — 39 — 45 — 70 — 73 — 76 — 78 — 79 — 81 — 82 — 98 — acumulou

2996 (06/11): 11 — 13 — 16 — 25 — 29 — 34 — 35 — 36 — 39 — 40 — 49 — 63 — 66 — 76 — 77 — 83 — 90 — 92 — 93 — 95 — acumulou

2995 (04/11): 04 — 12 — 19 — 20 — 23 — 26 — 31 — 33 — 40 — 49 — 51 — 58 — 61 — 66 — 68 — 74 — 75 — 83 — 85 — 92 — acumulou

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também online via Mercado Pago. Acima de R$ 2.428,80, só nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original. Para valores acima de R$ 10.000, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

Calendário da Lotomania

A Lotomania sorteia às segundas, quartas e sextas. O próximo concurso depois do 3002 é o 3003, previsto para a quarta-feira (25/11). Confira o cronograma em loterias.caixa.gov.br.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder. entretenimento: nunca aposte mais do que pode perder.