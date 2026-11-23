UAI PORTAL UAI LOTERIAS Dia de Sorte 1354 • 23/11 Dia de Sorte 1354 sorteia R$ 2,6 milhões nesta segunda, 23/11, às 21h — saiba como apostar. 1 R$ 2,6 milhões em jogo: o prêmio acumulou nos oito últimos concursos (1346 a 1353)

2 Sorteio às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo — transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa

3 Apostas até as 20h no portal, no app ou em lotéricas

O Dia de Sorte 1354 sorteia R$ 2,6 milhões nesta segunda-feira, 23 de novembro, às 21h. Nenhuma aposta acertou os sete números nos últimos oito concursos.

Oito concursos sem ganhador e R$ 2,6 milhões em jogo

No concurso 1353 (22/11), as dezenas foram 11 — 13 — 17 — 22 — 23 — 25 — 28, com Mês de Sorte maio. Ninguém acertou os sete números, e o prêmio acumulou para R$ 2.135.941,99. Foram 83 apostas com seis acertos, cada uma com R$ 2.082,02. A estimativa do concurso 1354 é de R$ 2,6 milhões.

Leia também: [URL do artigo do Dia de Sorte 1353 do Portal UAI].

Quando e como acompanhar

O sorteio é nesta segunda, às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

Marque de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e escolha um Mês de Sorte. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br, no aplicativo da Caixa ou em qualquer lotérica, até as 20h. A chance de acertar os sete números com a aposta mínima é de 1 em 2.629.575.

Na Surpresinha, o sistema escolhe números e mês. Na Teimosinha, a mesma aposta se repete em concursos seguidos.

Faixas de premiação

7 acertos: prêmio principal, dividido entre os ganhadores

6 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

5 acertos: R$ 25,00 fixos

4 acertos: R$ 5,00 fixos

Mês de Sorte: R$ 2,50 para quem acertar o mês sorteado

Histórico dos últimos concursos

1353 (22/11): 11 — 13 — 17 — 22 — 23 — 25 — 28, Mês de Sorte: Maio — acumulou

1352 (19/11): 04 — 07 — 08 — 13 — 16 — 26 — 27, Mês de Sorte: Junho — acumulou

1351 (18/11): 10 — 11 — 13 — 19 — 21 — 24 — 28, Mês de Sorte: Setembro — acumulou

1350 (17/11): 05 — 06 — 07 — 15 — 22 — 26 — 31, Mês de Sorte: Abril — acumulou

1349 (16/11): 05 — 07 — 08 — 13 — 17 — 22 — 24, Mês de Sorte: Outubro — acumulou

1348 (15/11): 01 — 02 — 07 — 11 — 18 — 23 — 25, Mês de Sorte: Fevereiro — acumulou

1347 (13/11): 02 — 05 — 07 — 09 — 14 — 15 — 25, Mês de Sorte: Abril — acumulou

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também online via Mercado Pago. Acima de R$ 2.428,80, só nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original. Para valores acima de R$ 10.000, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

Como funciona o Mês de Sorte

Além dos números, você escolhe um mês do ano. Se for o mês sorteado, leva R$ 2,50, mesmo sem acertar nenhum número. É um prêmio à parte das faixas de acerto.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.