UAI PORTAL UAI LOTERIAS Lotofácil 3836 • 23/11 Lotofácil 3836 sorteia R$ 2 milhões nesta segunda, 23/11, às 21h — saiba como apostar. 1 R$ 2 milhões em jogo: o concurso 3835 teve 2 ganhadores, que levaram R$ 969.054,85 cada

2 Sorteio às 21h , no Espaço da Sorte, em São Paulo — transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa

3 Apostas até as 20h no portal, no app ou em lotéricas

A Lotofácil 3836 sorteia R$ 2 milhões nesta segunda-feira, 23 de novembro, às 21h. É o segundo concurso seguido depois de uma rodada com mais de um ganhador na faixa principal.

R$ 2 milhões depois de dois ganhadores

O concurso 3835 (22/11) teve duas apostas que acertaram os 15 números, uma de São Roque (SP) e outra feita pelo canal eletrônico, e cada uma levou R$ 969.054,85. As dezenas foram 02 — 03 — 04 — 05 — 09 — 10 — 12 — 13 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 21 — 22. Outras 188 apostas com 14 acertos receberam R$ 2.161,58. Com a faixa principal zerada, a estimativa do 3836 é de R$ 2 milhões.

Leia também: [URL do artigo da Lotofácil 3835 do Portal UAI].

Quando e como acompanhar

O sorteio é nesta segunda, às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

Marque de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br, no aplicativo da Caixa ou em qualquer lotérica, até as 20h. A chance de acertar os 15 números com a aposta mínima é de 1 em 3.268.760.

Na Surpresinha, o sistema escolhe os números por você. Na Teimosinha, a mesma aposta se repete em concursos seguidos.

Faixas de premiação

15 acertos: prêmio principal, dividido entre os ganhadores

14 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

13 acertos: R$ 35,00 fixos

12 acertos: R$ 14,00 fixos

11 acertos: R$ 7,00 fixos

Histórico dos últimos concursos

3835 (22/11): 02 — 03 — 04 — 05 — 09 — 10 — 12 — 13 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 21 — 22 — 2 ganhadores, R$ 969.054,85 cada

3834 (19/11): 02 — 03 — 04 — 06 — 07 — 09 — 11 — 13 — 15 — 17 — 20 — 21 — 22 — 24 — 25 — 8 ganhadores, R$ 166.998,71 cada

3833 (18/11): 02 — 03 — 04 — 07 — 08 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 22 — 24 — 1 ganhador (Araucária/PR), R$ 4.164.686,22

3832 (17/11): 01 — 03 — 05 — 07 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 23 — acumulou

3831 (16/11): 02 — 04 — 05 — 06 — 09 — 10 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 21 — 23 — 24 — 25 — 2 ganhadores, R$ 696.133,39 cada

3830 (15/11): 01 — 03 — 04 — 09 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25 — 1 ganhador (Caxias do Sul/RS), R$ 5.969.456,29

3829 (13/11): 01 — 02 — 04 — 06 — 09 — 10 — 13 — 15 — 16 — 18 — 19 — 20 — 22 — 23 — 24 — 1 ganhador (Jundiaí/SP), R$ 1.642.095,56

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também online via Mercado Pago. Acima de R$ 2.428,80, só nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original. Para valores acima de R$ 10.000, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

Passo a passo para apostar online

Entre no portal ou no app da Caixa, faça login, escolha a Lotofácil, marque seus números (ou use a Surpresinha) e pague a aposta. Antes de sair, confira o comprovante.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.