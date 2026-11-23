UAI PORTAL UAI LOTERIAS Quina Friday 7173 • 29/11 Não tem sorteio da Quina nesta segunda, 23/11: as apostas valem para a Quina Friday, que sorteia R$ 50 milhões em 29/11. 1 Sem sorteios regulares: desde o concurso 7172, em 19/11, as apostas da Quina vão para o concurso especial 7173

2 Sorteio único em 29/11, às 11h , com apostas até as 10h30 do mesmo dia

3 Preço promocional: aposta simples a R$ 2,50 até o sorteio (preço regular: R$ 3,00)

Se você procura o resultado da Quina desta segunda-feira, não há sorteio. A Quina não sorteia hoje (23/11) e só terá concurso de novo no domingo, 29 de novembro, quando acontece a Quina Friday. Quem aposta na Quina nesses dias já concorre ao prêmio especial.

Por que não tem Quina hoje

Depois do concurso 7172, sorteado na quinta-feira (19/11), a Caixa concentrou todas as apostas da Quina no concurso especial 7173. Por isso, não há sorteios regulares da modalidade até o dia 29. A Teimosinha também fica suspensa durante esse período.

O que é a Quina Friday

É um concurso especial inspirado na Black Friday, com um único sorteio. O prêmio estimado é de R$ 50 milhões, e o valor final pode mudar conforme a arrecadação. Se houver mais de um acertador dos cinco números, o prêmio é dividido entre eles.

A regra especial é que o prêmio não acumula: se ninguém acertar os cinco números, o valor vai para quem acertou quatro, depois três e depois dois.

Data, horário e prazo para apostar

O sorteio é no domingo, 29 de novembro, às 11h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. As apostas vão até as 10h30 do mesmo dia.

Quanto custa apostar

Durante o concurso especial, a aposta simples de cinco números custa R$ 2,50, preço promocional. O valor regular é de R$ 3,00. Você escolhe de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis, e a chance de acertar os cinco com a aposta mínima é de 1 em 24.040.016. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br, no aplicativo da Caixa ou em qualquer lotérica.

Como foi o último sorteio regular

O concurso 7172 (19/11) sorteou 04 — 11 — 40 — 45 — 48. Ninguém acertou os cinco números, e 35 apostas com quatro acertos levaram R$ 7.534,97 cada. A última vez que alguém levou o prêmio principal foi no concurso 7170 (17/11), com uma aposta de São José de Ribamar (MA) que ganhou R$ 14.511.338,50.

Leia também: [URL do artigo da Quina 7172 do Portal UAI].

Últimos concursos da Quina

7172 (19/11): 04 — 11 — 40 — 45 — 48 — acumulou

7171 (18/11): 13 — 16 — 25 — 28 — 57 — acumulou

7170 (17/11): 03 — 07 — 11 — 19 — 53 — 1 ganhador (São José de Ribamar/MA), R$ 14.511.338,50

7169 (16/11): 35 — 41 — 44 — 59 — 80 — acumulou

7168 (15/11): 17 — 20 — 26 — 28 — 61 — acumulou

7167 (13/11): 05 — 09 — 25 — 39 — 69 — acumulou

7166 (12/11): 19 — 31 — 61 — 67 — 69 — acumulou

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

O que sorteia hoje

Nesta segunda-feira, os sorteios das 21h são +Milionária 409, Lotofácil 3836, Lotomania 3002, Dupla Sena 3035, Super Sete 925 e Dia de Sorte 1354.

Como resgatar o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também online via Mercado Pago. Acima de R$ 2.428,80, só nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original. Para valores acima de R$ 10.000, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.