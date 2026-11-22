UAI PORTAL UAI LOTERIAS Dia de Sorte 1353 • 22/11 Ninguém acertou os sete números do Dia de Sorte 1353. O prêmio acumulou e a estimativa para o próximo concurso é de R$ 2,6 milhões. 1 Acumulou: nenhuma aposta fez 7 acertos; 83 apostas com 6 números receberam R$ 2.082,02 cada

2 Dezenas: 11 — 13 — 17 — 22 — 23 — 25 — 28 · Mês de Sorte: maio

3 Próximo concurso: Dia de Sorte 1354, segunda-feira (23/11), estimativa de R$ 2,6 milhões

O Dia de Sorte 1353 terminou sem ganhador na faixa principal. Nenhuma aposta acertou os sete números sorteados no domingo, 22 de novembro, e o prêmio acumulou para o concurso 1354. A estimativa para o próximo sorteio é de R$ 2,6 milhões.

Dezenas sorteadas e Mês de Sorte

11 — 13 — 17 — 22 — 23 — 25 — 28

Mês de Sorte: maio. Na ordem em que saíram do globo: 13, 25, 28, 17, 23, 11 e 22. O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo. A arrecadação foi de R$ 3.003.102,50.

Resultado do Dia de Sorte 1353: prêmio acumula em R$ 2,6 milhões; veja números e rateio

O prêmio acumulou pela oitava vez seguida

O concurso 1353 foi o oitavo consecutivo sem acertador dos sete números, considerando a sequência de 1346 a 1353 informada no histórico consultado. O acumulado registrado para a faixa principal é de R$ 2.135.941,99, e a estimativa do próximo sorteio é de R$ 2,6 milhões.

Rateio completo

7 acertos: nenhuma aposta; prêmio acumulado

6 acertos: 83 apostas, R$ 2.082,02 cada

5 acertos: 3.018 apostas, R$ 25,00 cada

4 acertos: 35.568 apostas, R$ 5,00 cada

Mês de Sorte (maio): 95.550 apostas, R$ 2,50 cada

Como resgatar o prêmio

O prazo para resgate é de 90 dias após o sorteio. Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras vigentes. Valores acima desse limite devem ser retirados em uma agência, com documento de identidade, CPF e recibo original. Prêmios acima de R$ 10 mil têm prazo de pagamento de até dois dias úteis.

Próximo concurso: Dia de Sorte 1354

O concurso 1354 está previsto para segunda-feira, 23 de novembro, com estimativa de R$ 2,6 milhões. Aposte pelo portal Loterias Online e consulte a página oficial do Dia de Sorte.

Últimos concursos

1353 (22/11): 11 — 13 — 17 — 22 — 23 — 25 — 28, Mês: maio — acumulou

1352 (19/11): 04 — 07 — 08 — 13 — 16 — 26 — 27, Mês: junho — acumulou

1351 (18/11): 10 — 11 — 13 — 19 — 21 — 24 — 28, Mês: setembro — acumulou

1350 (17/11): 05 — 06 — 07 — 15 — 22 — 26 — 31, Mês: abril — acumulou

1349 (16/11): 05 — 07 — 08 — 13 — 17 — 22 — 24, Mês: outubro — acumulou

1348 (15/11): 01 — 02 — 07 — 11 — 18 — 23 — 25, Mês: fevereiro — acumulou

1347 (13/11): 02 — 05 — 07 — 09 — 14 — 15 — 25, Mês: abril — acumulou

Como funciona o Mês de Sorte

O apostador escolhe de 7 a 15 números entre 31 e um mês do ano. Se o mês escolhido for sorteado, recebe R$ 2,50 nessa faixa, mesmo sem acertar números. Resultado baseado nas informações fornecidas e nos dados atribuídos à Caixa. Jogue com responsabilidade.