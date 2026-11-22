UAI PORTAL UAI LOTERIAS Mega-Sena 3089 • 22/11 A Mega-Sena 3089 não teve ganhador na faixa principal. O prêmio acumulou e pode chegar a R$ 65 milhões no concurso 3090. 1 Acumulou: nenhuma aposta acertou a sena; 26 apostas fizeram a quina e receberam R$ 51.466,57 cada

2 Dezenas sorteadas: 17 — 18 — 27 — 36 — 58 — 59

3 Próximo concurso: Mega-Sena 3090, terça-feira (24/11), estimativa de R$ 65 milhões

A Mega-Sena 3089 acumulou. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do sorteio de domingo, 22 de novembro, e a estimativa do prêmio principal passou para R$ 65 milhões no concurso 3090, previsto para terça-feira (24/11).

Dezenas sorteadas

17 — 18 — 27 — 36 — 58 — 59

Resultado da Mega-Sena 3089: ninguém acerta a sena e prêmio vai a R$ 65 milhões

Na ordem em que saíram do globo: 59, 17, 58, 18, 36 e 27. O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo. A arrecadação foi de R$ 43.654.158,00.

Quinto concurso seguido sem ganhador

O concurso 3089 foi o quinto consecutivo sem ganhador da sena, considerando a sequência de 3085 a 3089. O valor acumulado informado para a faixa principal é de R$ 59.641.778,59. A estimativa para o concurso 3090 é de R$ 65 milhões. A última aposta a acertar as seis dezenas foi registrada no concurso 3084, em Iturama (MG).

Rateio da Mega-Sena 3089

6 acertos: nenhuma aposta; prêmio acumulado

5 acertos: 26 apostas, R$ 51.466,57 cada

4 acertos: 2.971 apostas, R$ 643,42 cada

Como resgatar o prêmio

O prazo para resgate é de 90 dias após o sorteio. Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras vigentes. Valores acima desse limite devem ser retirados em uma agência, com documento de identidade, CPF e recibo original. Prêmios superiores a R$ 10 mil têm prazo de pagamento de até dois dias úteis.

Próximo concurso: Mega-Sena 3090

O concurso 3090 está previsto para terça-feira, 24 de novembro, com estimativa de R$ 65 milhões. Aposte pelo portal Loterias Online. A chance de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de 1 em 50.063.860. Consulte a página oficial da Mega-Sena.

Últimos concursos

3089 (22/11): 17 — 18 — 27 — 36 — 58 — 59 — acumulou

3088 (19/11): 10 — 21 — 24 — 28 — 34 — 44 — acumulou

3087 (17/11): 06 — 10 — 23 — 25 — 48 — 50 — acumulou

3086 (15/11): 03 — 20 — 35 — 38 — 43 — 46 — acumulou

3085 (12/11): 10 — 27 — 29 — 37 — 39 — 59 — acumulou

3084 (10/11): 06 — 14 — 22 — 30 — 31 — 37 — 1 ganhador em Iturama/MG, R$ 3.287.949,91

3083 (08/11): 22 — 25 — 29 — 37 — 46 — 54 — 1 ganhador em Goiânia/GO, R$ 59.526.903,72

O que fazer se ganhar

Guarde o bilhete ou comprovante em local seguro, evite divulgar imagens da aposta e procure os canais oficiais da Caixa para receber orientações sobre o resgate. Resultado baseado nas informações fornecidas e nos dados atribuídos à Caixa. Jogue com responsabilidade.