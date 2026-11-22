UAI PORTAL UAI LOTERIAS Timemania 2471 • 22/11 Ninguém acertou os sete números da Timemania 2471. O prêmio acumulou para R$ 30 milhões; o Santos foi o Time do Coração sorteado. 1 Acumulou: nenhuma aposta fez 7 acertos; 6 apostas com 6 acertos receberam R$ 29.700,21 cada

2 Dezenas: 18 — 19 — 32 — 34 — 43 — 67 — 70 · Time do Coração: Santos/SP

3 Próximo concurso: Timemania 2472, terça-feira (24/11), estimativa de R$ 30 milhões

A Timemania 2471 acumulou. Nenhuma aposta acertou os sete números do sorteio de domingo, 22 de novembro, e o prêmio principal tem estimativa de R$ 30 milhões para o concurso 2472, previsto para terça-feira (24/11).

Dezenas sorteadas e Time do Coração

18 — 19 — 32 — 34 — 43 — 67 — 70

Time do Coração: Santos (SP). Na ordem em que saíram do globo: 70, 18, 67, 32, 43, 19 e 34. A arrecadação foi de R$ 3.232.036,50.

Resultado da Timemania 2471: prêmio acumula em R$ 30 milhões; confira números e rateio

Oitavo concurso seguido sem ganhador

O concurso 2471 foi o oitavo consecutivo sem acertador dos sete números, considerando a sequência de 2464 a 2471. O acumulado informado para a faixa principal é de R$ 29.318.185,46. A estimativa para o concurso 2472 é de R$ 30 milhões.

Rateio completo

7 acertos: nenhuma aposta; prêmio acumulado

6 acertos: 6 apostas, R$ 29.700,21 cada

5 acertos: 134 apostas, R$ 1.899,80 cada

4 acertos: 3.144 apostas, R$ 10,50 cada

3 acertos: 30.707 apostas, R$ 3,50 cada

Time do Coração (Santos/SP): 23.843 apostas, R$ 8,50 cada

Como resgatar o prêmio

O prazo para resgate é de 90 dias após o sorteio. Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras vigentes. Valores acima desse limite devem ser retirados em uma agência, com documento de identidade, CPF e recibo original. Prêmios acima de R$ 10 mil têm prazo de pagamento de até dois dias úteis.

Próximo concurso: Timemania 2472

O concurso 2472 está previsto para terça-feira, 24 de novembro, com estimativa de R$ 30 milhões. Aposte pelo portal Loterias Online. A chance de acertar os sete números com a aposta simples é de 1 em 26.472.637. Consulte a página oficial da Timemania.

Últimos concursos

2471 (22/11): 18 — 19 — 32 — 34 — 43 — 67 — 70, Santos/SP — acumulou

2470 (19/11): 03 — 04 — 06 — 22 — 51 — 71 — 79, Cuiabá/MT — acumulou

2469 (17/11): 04 — 14 — 15 — 16 — 33 — 38 — 57, Paysandu/PA — acumulou

2468 (15/11): 03 — 15 — 22 — 31 — 38 — 47 — 61, Remo/PA — acumulou

2467 (12/11): 02 — 11 — 12 — 23 — 31 — 65 — 67, Retrô Brasil/PE — acumulou

2466 (10/11): 16 — 17 — 48 — 49 — 53 — 56 — 64, Guarani/SP — acumulou

2465 (08/11): 04 — 16 — 19 — 23 — 64 — 69 — 79, São José/RS — acumulou

Como funciona o Time do Coração

O apostador escolhe 10 números entre 80 e um clube da lista da Caixa. Se o time sorteado for o escolhido, recebe R$ 8,50 nessa faixa, mesmo sem acertar os números. Resultado baseado nas informações fornecidas e nos dados atribuídos à Caixa. Jogue com responsabilidade.