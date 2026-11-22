UAI PORTAL UAI LOTERIAS Lotofácil 3835 • 22/11 Lotofácil 3835 teve duas apostas com 15 acertos. Cada uma recebeu R$ 969.054,85; confira os números, as demais faixas e o próximo concurso. 1 Não acumulou: duas apostas ganharam R$ 969.054,85 cada; 188 apostas com 14 acertos receberam R$ 2.161,58

2 Dezenas: 02 — 03 — 04 — 05 — 09 — 10 — 12 — 13 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 21 — 22

3 Próximo concurso: Lotofácil 3836, segunda-feira (23/11), com estimativa de R$ 2 milhões

A Lotofácil 3835 teve dois ganhadores na faixa principal. Duas apostas acertaram os 15 números do sorteio de domingo, 22 de novembro, e cada uma recebeu R$ 969.054,85. A estimativa para o concurso era de R$ 2 milhões.

Dezenas sorteadas na Lotofácil 3835

02 — 03 — 04 — 05 — 09 — 10 — 12 — 13 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 21 — 22

Na ordem em que saíram do globo: 15, 04, 16, 22, 10, 02, 12, 09, 18, 21, 03, 13, 05, 19 e 17. O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo. A arrecadação foi de R$ 22.502.431,00.

Resultado da Lotofácil 3835: duas apostas levam R$ 969 mil; confira números e rateio

Duas apostas dividiram o prêmio principal

Uma aposta vencedora foi registrada em uma lotérica de São Roque (SP). A outra foi feita pelo canal eletrônico da Caixa. Cada uma recebeu R$ 969.054,85.

Rateio completo

15 acertos: 2 apostas, R$ 969.054,85 cada

14 acertos: 188 apostas, R$ 2.161,58 cada

13 acertos: 7.322 apostas, R$ 35,00 cada

12 acertos: 95.850 apostas, R$ 14,00 cada

11 acertos: 541.422 apostas, R$ 7,00 cada

Como resgatar o prêmio

O prazo para resgate é de 90 dias após o sorteio. Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras vigentes. Valores acima desse limite devem ser retirados em uma agência, com documento de identidade, CPF e recibo original. Prêmios superiores a R$ 10 mil têm prazo de pagamento de até dois dias úteis após a apresentação.

Próximo concurso: Lotofácil 3836

O concurso 3836 está previsto para segunda-feira, 23 de novembro, com estimativa de R$ 2 milhões. Aposte pelo portal Loterias Online ou em uma lotérica. Consulte o histórico oficial.

Últimos concursos

3835 (22/11): 02 — 03 — 04 — 05 — 09 — 10 — 12 — 13 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 21 — 22 — 2 ganhadores, R$ 969.054,85 cada

3834 (19/11): 02 — 03 — 04 — 06 — 07 — 09 — 11 — 13 — 15 — 17 — 20 — 21 — 22 — 24 — 25 — 8 ganhadores, R$ 166.998,71 cada

3833 (18/11): 02 — 03 — 04 — 07 — 08 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 22 — 24 — 1 ganhador em Araucária/PR, R$ 4.164.686,22

3832 (17/11): 01 — 03 — 05 — 07 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 23 — acumulou

3831 (16/11): 02 — 04 — 05 — 06 — 09 — 10 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 21 — 23 — 24 — 25 — 2 ganhadores, R$ 696.133,39 cada

3830 (15/11): 01 — 03 — 04 — 09 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25 — 1 ganhador em Caxias do Sul/RS, R$ 5.969.456,29

3829 (13/11): 01 — 02 — 04 — 06 — 09 — 10 — 13 — 15 — 16 — 18 — 19 — 20 — 22 — 23 — 24 — 1 ganhador em Jundiaí/SP, R$ 1.642.095,56

Surpresinha e Teimosinha

Na Surpresinha, o sistema escolhe os números automaticamente. Na Teimosinha, a mesma combinação é repetida por concursos consecutivos. Resultado baseado nas informações fornecidas e nos dados atribuídos à Caixa. Jogue com responsabilidade.