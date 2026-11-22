UAI PORTAL UAI CALENDÁRIO DAS LOTERIAS Quina • Domingo, 22/11 A Quina regular não teve concurso neste domingo. A modalidade está concentrada na Quina Friday 7173, prevista para 29 de novembro. 1 Sem concurso regular neste domingo: o material informa vendas exclusivas para a Quina Friday desde 20/11

2 Quina Friday 7173: sorteio previsto para 29/11, às 11h; prêmio de R$ 60 milhões divulgado por portais, ainda pendente de confirmação

3 Último sorteio regular: Quina 7172, em 19/11; ninguém acertou os cinco números

Quem procurou o resultado da Quina neste domingo, 22 de novembro, não encontrou um novo concurso regular. A modalidade está concentrada na Quina Friday, concurso especial 7173, previsto para 29 de novembro. Por isso, a programação reunida para esta pauta não inclui sorteio regular da Quina neste domingo.

Por que a Quina não teve sorteio em 22/11?

Após a pausa relacionada ao feriado da Consciência Negra, a Caixa retomou neste domingo os sorteios de modalidades como Lotofácil, Mega-Sena, Timemania e Dia de Sorte. A Quina ficou fora da programação regular porque, segundo as informações reunidas para esta pauta, as vendas da modalidade foram direcionadas ao concurso especial Quina Friday desde 20 de novembro.

O que é a Quina Friday 7173?

A Quina Friday é um concurso especial associado ao período da Black Friday. O concurso 7173 está previsto para domingo, 29 de novembro, às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Portais consultados divulgaram prêmio estimado de R$ 60 milhões. O valor precisa de confirmação: a consulta à API da Caixa mencionada no material-base retornou estimativa de R$ 50 milhões e acumulado de R$ 62.193.912,34. Verifique a informação atualizada nos canais oficiais antes de publicar.

O material informa que, por ser especial, o prêmio não acumula: se ninguém acertar os cinco números, o valor da faixa principal passa para quem acertar quatro. Na Quina, o jogador escolhe de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis; há premiação para 5, 4, 3 ou 2 acertos. Confirme o regulamento específico do concurso especial.

Como foi o último sorteio regular?

O último concurso regular indicado foi o 7172, de quinta-feira, 19 de novembro. As dezenas foram 04 — 11 — 40 — 45 — 48. Ninguém acertou os cinco números, e 35 apostas com quatro acertos receberam R$ 7.534,97 cada.

A última aposta a levar a faixa principal antes da pausa foi registrada no concurso 7170, em 17 de novembro. Uma aposta de São José de Ribamar (MA) recebeu R$ 14.511.338,50.

Últimos concursos da Quina

7172 (19/11): 04 — 11 — 40 — 45 — 48 — acumulou

7171 (18/11): 13 — 16 — 25 — 28 — 57 — acumulou

7170 (17/11): 03 — 07 — 11 — 19 — 53 — 1 ganhador em São José de Ribamar/MA, R$ 14.511.338,50

7169 (16/11): 35 — 41 — 44 — 59 — 80 — acumulou

7168 (15/11): 17 — 20 — 26 — 28 — 61 — acumulou

7167 (13/11): 05 — 09 — 25 — 39 — 69 — acumulou

7166 (12/11): 19 — 31 — 61 — 67 — 69 — acumulou

Próximos sorteios previstos

Segunda-feira, 23/11: Lotofácil 3836, Dia de Sorte 1354, +Milionária 409, Lotomania 3002, Dupla Sena 3035 e Super Sete 925

Terça-feira, 24/11: Mega-Sena 3090 e Timemania 2472

Domingo, 29/11: Quina Friday 7173

O calendário acima foi transcrito do material-base e deve ser conferido no cronograma oficial antes da publicação.

Como conferir as informações da Quina Friday

Consulte o portal Loterias Online e a página oficial da Quina para confirmar período de vendas, horário, valor do prêmio e regulamento do concurso especial. Jogue com responsabilidade.