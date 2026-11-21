Na hora de montar um bolão, a escolha é entre comprar uma cota em um bolão de lotérica ou organizar o bolão entre amigos. Os dois dão a chance de jogar mais números por menos dinheiro, mas se diferenciam em um ponto decisivo: quem tem o direito de receber o prêmio.

Como funciona o bolão oficial da Caixa

No bolão oficial, a aposta é registrada no sistema da Caixa. Cada participante recebe um recibo individual com o número da cota, e o prêmio é dividido automaticamente entre os cotistas, na proporção das cotas. Na Mega-Sena, as regras publicadas pela Caixa preveem de 2 a 100 cotas, cota mínima de R$ 7 e valor mínimo de R$ 18 por bolão. Esses valores variam conforme a modalidade.

Você pode comprar uma cota em uma lotérica ou no portal Loterias Online, que também permite escolher um bolão pronto ou montar o seu, em algumas modalidades.

A comercialização de cotas de bolões pode incluir uma tarifa de serviço adicional — Créditos: Imagem gerada por IA

A taxa de serviço: até 35%

É o custo extra do bolão oficial. As lotéricas e o portal da Caixa podem cobrar uma tarifa de serviço de até 35% sobre o valor da cota. A tarifa é paga por quem compra a cota e não reduz o prêmio.

Quando o próprio grupo monta e administra o bolão, sem intermediação, essa tarifa não é cobrada.

Como funciona o bolão entre amigos

No bolão informal, o grupo junta o dinheiro, uma pessoa faz a aposta e todos acordam como o prêmio será dividido. Não há cobrança de tarifa, e é por isso que muita gente prefere esse formato.

O problema é a falta de comprovante individual. Se o bilhete não for registrado em bolão, ele fica no nome de quem fez a aposta, e é essa pessoa que recebe o prêmio inteiro da Caixa, tendo que repassar a parte de cada um.

Os riscos do bolão informal

O bilhete e o direito de receber ficam com uma só pessoa

Sem recibo por cota, a divisão depende apenas de acordo entre o grupo

Disputas sobre quem tinha direito à cota são comuns nesse tipo de bolão

Repassar parte do prêmio pode ter implicações tributárias; consulte um contador

Comparativo rápido

Recibo individual por cota: sim, no bolão oficial; não, no bolão entre amigos

Taxa de serviço: até 35% no bolão oficial comprado na lotérica ou no portal; nenhuma no bolão do próprio grupo

Divisão do prêmio: automática no bolão oficial; combinada entre o grupo no informal

Risco de disputa: baixo no oficial; maior no informal

Guardar o comprovante e registrar os acordos ajuda a evitar dúvidas sobre a participação de cada integrante — Créditos: Imagem gerada por IA

Dicas para qualquer bolão

Combine tudo antes do sorteio: quem aposta, quanto cada um paga, como o prêmio será dividido. Mantenha a lista de participantes fechada e guarde a foto do bilhete. Se quiser segurança, prefira o bolão registrado, em que a Caixa emite o recibo de cada cota. Leia também: [URL do artigo do Brasil247 sobre bolão da Mega da Virada].

Como resgatar o prêmio do bolão

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também online via Mercado Pago. Acima de R$ 2.428,80, só nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original. Para valores acima de R$ 10.000, o pagamento ocorre em até dois dias úteis. As regras estão em loterias.caixa.gov.br.

Informações baseadas nas regras oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.