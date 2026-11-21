A pergunta é simples e a resposta depende do que você chama de “ganhar”. Se o objetivo é o prêmio principal, a loteria mais fácil de ganhar em 2026 é a que tem o menor número de combinações possíveis. Se vale qualquer prêmio, o ranking muda. Veja as duas listas com as modalidades da Caixa.

Ranking pelo prêmio principal (aposta simples)

Da chance mais alta para a mais baixa de acertar o prêmio máximo:

Dia de Sorte (7 acertos): 1 em 2.629.575

Lotofácil (15 acertos): 1 em 3.268.760

Super Sete (7 colunas): 1 em 10.000.000

Lotomania (20 acertos): 1 em 11.372.635

Dupla Sena (6 acertos): 1 em 15.890.700

Quina (5 acertos): 1 em 24.040.016

Timemania (7 acertos): 1 em 26.472.637

Mega-Sena (6 acertos): 1 em 50.063.860

+Milionária (6 números e 2 trevos): 1 em 238.360.500

Ou seja, a +Milionária é quase cinco vezes mais difícil que a Mega-Sena. O Dia de Sorte e a Lotofácil estão em outro patamar: as chances de levar o prêmio principal são cerca de 19 e 15 vezes maiores, respectivamente, que as da Mega-Sena.

Dia de Sorte e Lotofácil apresentam as melhores probabilidades de prêmio principal entre as modalidades comparadas — Créditos: Imagem gerada por IA

E se o objetivo for ganhar qualquer prêmio?

Aqui a Lotofácil não tem rival, porque paga cinco faixas e premia a partir de 11 acertos. Com uma aposta de 15 números, as chances são:

11 acertos: 1 em 11, prêmio de R$ 7,00

12 acertos: 1 em 60, prêmio de R$ 14,00

13 acertos: 1 em 692, prêmio de R$ 35,00

14 acertos: 1 em 21.792, prêmio variável

15 acertos: 1 em 3.268.760, prêmio principal

É por isso que a Lotofácil costuma ter tantos ganhadores. O Dia de Sorte também premia o “Mês de Sorte”, que é um bônus à parte. O custo-benefício, porém, é outra conversa: os prêmios das faixas menores costumam ser baixos.

Mais fácil não quer dizer prêmio maior

Quanto mais fácil a loteria, menor tende a ser o prêmio. A Lotofácil, por exemplo, costuma pagar de alguns milhões de reais a poucos milhões; já a Mega-Sena e a Mega da Virada chegam a centenas de milhões, ou a mais de R$ 1 bilhão. Na prática, a “facilidade” é o preço de um prêmio menor.

Na Lotofácil, a aposta simples pode receber prêmio a partir de 11 acertos — Créditos: Imagem gerada por IA

Como ler esses números

As chances acima são de uma aposta simples. Marcar mais números aumenta a probabilidade, mas também o preço da aposta. Cada sorteio é independente: dezenas que saíram ontem não têm mais ou menos chance hoje. Não existe método que garanta o prêmio.

As probabilidades oficiais e os preços estão em loterias.caixa.gov.br. Para apostar, use o portal Loterias Online ou uma lotérica. Leia também: [URL do artigo do Brasil247 sobre probabilidade na loteria].

Se você ganhar: como resgatar

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também online via Mercado Pago. Acima de R$ 2.428,80, só nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original. Para valores acima de R$ 10.000, o pagamento ocorre em até dois dias úteis.

Informações baseadas nas regras oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.