UAI PORTAL UAI LOTERIAS Timemania 2471 • Domingo, 22/11 Timemania 2471 tem estimativa de R$ 29,6 milhões. Confira o Time do Coração anterior, as faixas e como apostar. 1 R$ 29,6 milhões estimados após sete concursos sem ganhador na faixa principal

2 Concurso 2470: 03, 04, 06, 22, 51, 71 e 79; Time do Coração: Cuiabá/MT

3 O texto-base indica sorteio às 11h; confirme horário e prazo de apostas na Caixa

A Timemania 2471 sorteia R$ 29,6 milhões neste domingo, 22 de novembro, às 11h. O prêmio principal acumulou nos últimos sete concursos e chega ao sorteio depois do feriado da Consciência Negra.

Sete concursos sem ganhador e R$ 29,6 milhões em jogo

No concurso 2470 (19/11), as dezenas foram 03 — 04 — 06 — 22 — 51 — 71 — 79, e o Time do Coração sorteado foi o Cuiabá (MT). Ninguém acertou os sete números, e o prêmio acumulou para R$ 28.872.682,28. Foram 5 apostas com seis acertos, cada uma com R$ 42.724,83. A estimativa do concurso 2471 é de R$ 29,6 milhões.

Leia também: [URL do artigo da Timemania do Brasil247].

Quando e como acompanhar

O sorteio é neste domingo, às 11h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

Marque 10 números entre os 80 disponíveis e escolha o seu Time do Coração. A Caixa sorteia sete números e um time. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br, no aplicativo da Caixa ou em qualquer lotérica. As apostas simples vão até as 22h de sábado (21/11). A chance de acertar os sete números com a aposta simples é de 1 em 26.472.637.

Na Surpresinha, o sistema escolhe números e time. Na Teimosinha, a mesma aposta se repete em concursos seguidos.

Faixas de premiação

7 acertos: prêmio principal, dividido entre os ganhadores

6 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

5 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

4 acertos: R$ 10,50 fixos

3 acertos: R$ 3,50 fixos

Time do Coração: R$ 8,50 para quem acertar o time sorteado

Histórico dos últimos concursos

2470 (19/11): 03 — 04 — 06 — 22 — 51 — 71 — 79, Time: Cuiabá/MT — acumulou

2469 (17/11): 04 — 14 — 15 — 16 — 33 — 38 — 57, Time: Paysandu/PA — acumulou

2468 (15/11): 03 — 15 — 22 — 31 — 38 — 47 — 61, Time: Remo/PA — acumulou

2467 (12/11): 02 — 11 — 12 — 23 — 31 — 65 — 67, Time: Retrô Brasil/PE — acumulou

2466 (10/11): 16 — 17 — 48 — 49 — 53 — 56 — 64, Time: Guarani/SP — acumulou

2465 (08/11): 04 — 16 — 19 — 23 — 64 — 69 — 79, Time: São José/RS — acumulou

2464 (05/11): 05 — 06 — 18 — 38 — 57 — 77 — 80, Time: Confiança/SE — acumulou

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também online via Mercado Pago. Acima de R$ 2.428,80, só nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original. Para valores acima de R$ 10.000, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

Como funciona o Time do Coração

Ao apostar, você escolhe um dos clubes da lista da Caixa. Se o time sorteado for o seu, você leva R$ 8,50, mesmo sem acertar os números. É um prêmio à parte, que não substitui as faixas de acerto.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.