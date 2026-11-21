UAI PORTAL UAI LOTERIAS Mega-Sena 3089 • Domingo, 22/11 Mega-Sena 3089 tem estimativa de R$ 45 milhões. Veja o resultado anterior, as faixas de premiação e como apostar. 1 R$ 45 milhões estimados após quatro concursos consecutivos sem ganhador na sena

2 Concurso 3088: 10, 21, 24, 28, 34 e 44; prêmio acumulado

3 O texto-base indica sorteio às 11h; confirme horário e encerramento das apostas no calendário oficial

A Mega-Sena 3089 sorteia R$ 45 milhões neste domingo, 22 de novembro, às 11h. O prêmio acumulou quatro vezes seguidas e chega ao primeiro sorteio depois do feriado da Consciência Negra.

Quatro concursos sem ganhador e R$ 45 milhões em jogo

O concurso 3088 (19/11) sorteou 10 — 21 — 24 — 28 — 34 — 44 e acumulou: nenhuma aposta acertou as seis dezenas. A quina teve 15 apostas, com R$ 93.739,59 cada, e a quadra, 2.750 apostas, com R$ 730,43. O prêmio acumulado foi para R$ 37.750.121,70, e a estimativa do concurso 3089 é de R$ 45 milhões.

A última vez que alguém levou a faixa principal foi no concurso 3084 (10/11): uma aposta de Iturama (MG) ganhou R$ 3.287.949,91.

Leia também: [URL do artigo da Mega-Sena 3088 do Brasil247].

Quando e como acompanhar

O sorteio é neste domingo, às 11h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

Marque de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br, no aplicativo da Caixa ou em qualquer lotérica. As apostas simples vão até as 22h de sábado (21/11); as cotas de bolão pelos canais eletrônicos podem ser compradas até as 10h45 de domingo. A chance de acertar as seis dezenas com a aposta simples é de 1 em 50.063.860.

Na Surpresinha, o sistema escolhe os números por você. Na Teimosinha, a mesma aposta se repete em concursos seguidos.

Faixas de premiação

6 acertos (sena): prêmio principal, dividido entre os ganhadores

5 acertos (quina): prêmio dividido entre os ganhadores

4 acertos (quadra): prêmio dividido entre os ganhadores

Histórico dos últimos concursos

3088 (19/11): 10 — 21 — 24 — 28 — 34 — 44 — acumulou

3087 (17/11): 06 — 10 — 23 — 25 — 48 — 50 — acumulou

3086 (15/11): 03 — 20 — 35 — 38 — 43 — 46 — acumulou

3085 (12/11): 10 — 27 — 29 — 37 — 39 — 59 — acumulou

3084 (10/11): 06 — 14 — 22 — 30 — 31 — 37 — 1 ganhador (Iturama/MG), R$ 3.287.949,91

3083 (08/11): 22 — 25 — 29 — 37 — 46 — 54 — 1 ganhador (Goiânia/GO), R$ 59.526.903,72

3082 (06/11): 04 — 16 — 23 — 24 — 38 — 44 — acumulou

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também online via Mercado Pago. Acima de R$ 2.428,80, só nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original. Para valores acima de R$ 10.000, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

E se você ganhar? O que fazer

Guarde o bilhete ou o comprovante, não divulgue nem poste foto e procure a agência da Caixa com CPF e documento. Prêmios de loteria sofrem desconto de imposto de renda, retido na fonte pela Caixa antes do pagamento.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.