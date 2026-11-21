UAI PORTAL UAI LOTERIAS Dia de Sorte 1353 • Domingo, 22/11 Dia de Sorte 1353 tem estimativa de R$ 2,1 milhões. Veja o histórico recente, o Mês de Sorte e como participar. 1 Prêmio estimado em R$ 2,1 milhões após sete concursos sem ganhador na faixa principal

2 Concurso anterior: dezenas 04, 07, 08, 13, 16, 26 e 27; Mês de Sorte junho

3 Horário de 11h e prazo de apostas precisam de confirmação no cronograma oficial

O Dia de Sorte 1353 sorteia R$ 2,1 milhões neste domingo, 22 de novembro, às 11h. O prêmio principal vem acumulando: nenhuma aposta acertou os sete números nos últimos sete concursos.

Sete concursos sem ganhador e R$ 2,1 milhões em jogo

No concurso 1352 (19/11), as dezenas foram 04 — 07 — 08 — 13 — 16 — 26 — 27, com Mês de Sorte junho. Ninguém acertou os sete números, e o prêmio acumulou para R$ 1.732.724,14. Foram 70 apostas com seis acertos, cada uma com R$ 2.052,96. A estimativa do concurso 1353 é de R$ 2,1 milhões.

Leia também: [URL do artigo do Dia de Sorte do Brasil247].

Quando e como acompanhar

O sorteio é neste domingo, às 11h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

Marque de 7 a 15 números entre os 31 disponíveis e escolha um Mês de Sorte, de janeiro a dezembro. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br, no aplicativo da Caixa ou em qualquer lotérica. As apostas simples vão até as 22h de sábado (21/11). A chance de acertar os sete números com a aposta mínima é de 1 em 2.629.575.

Na Surpresinha, o sistema escolhe números e mês. Na Teimosinha, a mesma aposta se repete em concursos seguidos.

Faixas de premiação

7 acertos: prêmio principal, dividido entre os ganhadores

6 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

5 acertos: R$ 25,00 fixos

4 acertos: R$ 5,00 fixos

Mês de Sorte: R$ 2,50 para quem acertar o mês sorteado

Histórico dos últimos concursos

1352 (19/11): 04 — 07 — 08 — 13 — 16 — 26 — 27, Mês de Sorte: Junho — acumulou

1351 (18/11): 10 — 11 — 13 — 19 — 21 — 24 — 28, Mês de Sorte: Setembro — acumulou

1350 (17/11): 05 — 06 — 07 — 15 — 22 — 26 — 31, Mês de Sorte: Abril — acumulou

1349 (16/11): 05 — 07 — 08 — 13 — 17 — 22 — 24, Mês de Sorte: Outubro — acumulou

1348 (15/11): 01 — 02 — 07 — 11 — 18 — 23 — 25, Mês de Sorte: Fevereiro — acumulou

1347 (13/11): 02 — 05 — 07 — 09 — 14 — 15 — 25, Mês de Sorte: Abril — acumulou

1346 (12/11): 04 — 05 — 06 — 16 — 19 — 27 — 28, Mês de Sorte: Novembro — acumulou

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também online via Mercado Pago. Acima de R$ 2.428,80, só nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original. Para valores acima de R$ 10.000, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

Como funciona o Mês de Sorte

Além dos números, você escolhe um mês do ano. Se o mês sorteado for o seu, você leva R$ 2,50, mesmo sem acertar nenhum número. É um prêmio de consolação à parte, que não substitui as faixas de acerto.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.