UAI PORTAL UAI LOTERIAS Lotofácil 3835 • Domingo, 22/11 Lotofácil 3835 tem estimativa de R$ 2 milhões neste domingo, 22/11. Confira o horário previsto, como apostar e os destaques do concurso anterior. 1 R$ 2 milhões em jogo após oito apostas dividirem o prêmio principal do concurso 3834

2 O texto-base informa sorteio às 11h, no Espaço da Sorte, com transmissão pelo canal da Caixa

3 Prazo de encerramento das apostas deve ser confirmado no cronograma oficial para esta modalidade

A Lotofácil 3835 sorteia R$ 2 milhões neste domingo, 22 de novembro, às 11h, na volta dos sorteios depois do feriado da Consciência Negra. É a primeira Lotofácil desde a quinta-feira, quando oito apostas dividiram o prêmio principal.

R$ 2 milhões depois de uma rodada com oito ganhadores

O concurso 3834 (19/11) teve oito apostas que acertaram os 15 números e levaram R$ 166.998,71 cada. As dezenas foram 02 — 03 — 04 — 06 — 07 — 09 — 11 — 13 — 15 — 17 — 20 — 21 — 22 — 24 — 25, e 464 apostas com 14 acertos receberam R$ 862,45. Com a faixa principal zerada, a estimativa do concurso 3835 é de R$ 2 milhões.

Leia também: [URL do artigo da Lotofácil 3834 do Brasil247].

Quando e como acompanhar

O sorteio é neste domingo, às 11h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

Marque de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br, no aplicativo da Caixa ou em qualquer lotérica. As apostas simples vão até as 22h de sábado (21/11). A chance de acertar os 15 números com a aposta mínima é de 1 em 3.268.760.

Na Surpresinha, o sistema escolhe os números por você. Na Teimosinha, a mesma aposta se repete em concursos seguidos.

Faixas de premiação

15 acertos: prêmio principal, dividido entre os ganhadores

14 acertos: prêmio variável, dividido entre os ganhadores

13 acertos: R$ 35,00 fixos

12 acertos: R$ 14,00 fixos

11 acertos: R$ 7,00 fixos

Histórico dos últimos concursos

3834 (19/11): 02 — 03 — 04 — 06 — 07 — 09 — 11 — 13 — 15 — 17 — 20 — 21 — 22 — 24 — 25 — 8 ganhadores, R$ 166.998,71 cada

3833 (18/11): 02 — 03 — 04 — 07 — 08 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 22 — 24 — 1 ganhador (Araucária/PR), R$ 4.164.686,22

3832 (17/11): 01 — 03 — 05 — 07 — 10 — 11 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 19 — 20 — 23 — acumulou

3831 (16/11): 02 — 04 — 05 — 06 — 09 — 10 — 11 — 13 — 15 — 16 — 17 — 21 — 23 — 24 — 25 — 2 ganhadores, R$ 696.133,39 cada

3830 (15/11): 01 — 03 — 04 — 09 — 12 — 13 — 14 — 16 — 17 — 18 — 21 — 22 — 23 — 24 — 25 — 1 ganhador (Caxias do Sul/RS), R$ 5.969.456,29

3829 (13/11): 01 — 02 — 04 — 06 — 09 — 10 — 13 — 15 — 16 — 18 — 19 — 20 — 22 — 23 — 24 — 1 ganhador (Jundiaí/SP), R$ 1.642.095,56

3828 (12/11): 03 — 05 — 07 — 08 — 11 — 13 — 14 — 15 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23 — 25 — 1 ganhador (São José dos Campos/SP), R$ 3.488.041,77

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também online via Mercado Pago. Acima de R$ 2.428,80, só nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original. Para valores acima de R$ 10.000, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

Passo a passo para apostar online

Entre no portal ou no app da Caixa, faça login, escolha a Lotofácil, marque seus números (ou use a Surpresinha) e pague a aposta. Antes de sair, confira o comprovante.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.