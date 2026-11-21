UAI PORTAL UAI LOTERIAS Quina Friday 7173 • 29/11 Quina Friday 7173 é um concurso especial previsto para 29/11. O prêmio estimado de R$ 60 milhões e o horário precisam de confirmação oficial. 1 Concurso especial com prêmio que não acumula: sem ganhador na quina, a faixa principal desce para a quadra

2 Sorteio indicado no material para 29/11, às 11h, no Espaço da Sorte

3 A estimativa de R$ 60 milhões diverge da informação da API citada no checklist; confirmar antes de publicar

A Quina Friday, concurso especial 7173, sorteia R$ 60 milhões no domingo, 29 de novembro, às 11h. As vendas começaram na sexta-feira, 20 de novembro, e a Quina regular não tem sorteios até lá.

O que muda no concurso especial

A Quina Friday é um concurso especial inspirado na Black Friday. Em vez de sorteios diários, tem um único sorteio, e o prêmio não acumula: se ninguém acertar os cinco números, o valor da faixa principal vai para quem acertar quatro. O prêmio estimado é de R$ 60 milhões.

A Quina regular vinha de dois concursos sem ganhador. O 7172 (19/11) sorteou 04 — 11 — 40 — 45 — 48 e acumulou; a faixa de quatro acertos teve 35 apostas, com R$ 7.534,97 cada. A última vez que alguém acertou os cinco números foi no concurso 7170 (17/11): uma aposta de São José de Ribamar (MA) levou R$ 14.511.338,50.

Leia também: [URL do artigo da Quina do Brasil247].

Quando e como acompanhar

O sorteio é no domingo, 29 de novembro, às 11h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, 750, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Como fazer sua aposta

Marque de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br, no aplicativo da Caixa ou em qualquer lotérica. Confira o prazo final das apostas no portal. A chance de acertar os cinco números com a aposta mínima é de 1 em 24.040.016.

Na Surpresinha, o sistema escolhe os números por você.

Faixas de premiação

5 acertos (quina): prêmio principal, dividido entre os ganhadores

4 acertos (quadra): prêmio dividido entre os ganhadores

3 acertos (terno): prêmio dividido entre os ganhadores

2 acertos (duque): prêmio dividido entre os ganhadores

Histórico dos últimos concursos da Quina

7172 (19/11): 04 — 11 — 40 — 45 — 48 — acumulou

7171 (18/11): 13 — 16 — 25 — 28 — 57 — acumulou

7170 (17/11): 03 — 07 — 11 — 19 — 53 — 1 ganhador (São José de Ribamar/MA), R$ 14.511.338,50

7169 (16/11): 35 — 41 — 44 — 59 — 80 — acumulou

7168 (15/11): 17 — 20 — 26 — 28 — 61 — acumulou

7167 (13/11): 05 — 09 — 25 — 39 — 69 — acumulou

7166 (12/11): 19 — 31 — 61 — 67 — 69 — acumulou

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

Como resgatar o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também online via Mercado Pago. Acima de R$ 2.428,80, só nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original. Para valores acima de R$ 10.000, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

Calendário: quando a Quina volta

Depois da Quina Friday, a Quina regular retoma o calendário normal de sorteios. Consulte o cronograma atualizado em loterias.caixa.gov.br.

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.