Quando a Mega-Sena acumula, o prêmio vira assunto nacional. Mas quais foram os maiores prêmios da história da Mega-Sena? A resposta tem duas listas, porque os concursos especiais da Mega da Virada não acumulam e seguem outra lógica. Veja o ranking atualizado em 2026.

O recorde: Mega da Virada 2025, com R$ 1,09 bilhão

O maior prêmio pago pela Mega-Sena foi o da Mega da Virada 2025 (concurso 2955): R$ 1.091.357.286,52, dividido entre seis apostas ganhadoras, o equivalente a cerca de R$ 181,9 milhões para cada uma. A estimativa inicial do prêmio era de R$ 850 milhões.

Os concursos especiais da Mega da Virada aparecem entre os maiores prêmios já pagos pela Mega-Sena — Créditos: Imagem gerada por IA

As maiores Viradas da história

2025 (concurso 2955): R$ 1,09 bilhão, 6 apostas, cerca de R$ 181 milhões cada

2024 (concurso 2810): R$ 635 milhões, 8 apostas, R$ 79,4 milhões cada

2023 (concurso 2670): R$ 588,8 milhões, 5 apostas, cerca de R$ 118 milhões cada

2022 (concurso 2550): R$ 541,9 milhões, 5 apostas, R$ 108,3 milhões cada

2021 (concurso 2440): R$ 378,1 milhões, 2 apostas, R$ 189 milhões cada (Cabo Frio/RJ e Campinas/SP)

Os 10 maiores prêmios em sorteios regulares

Sem contar a Mega da Virada, os maiores prêmios totais da Mega-Sena foram estes:

1º — Concurso 3010 (24/05/2026): R$ 336,34 milhões, 2 apostas (cerca de R$ 168,2 milhões cada)

2º — Concurso 3077 (28/10/2026): R$ 324,9 milhões, 1 aposta

3º — Concurso 2525 (01/10/2022): R$ 317,85 milhões, 2 apostas

4º — Concurso 2150 (11/05/2019): R$ 289,42 milhões, 1 aposta

5º — Concurso 2237 (27/02/2020): R$ 211,65 milhões, 2 apostas

6º — Concurso 2696 (05/03/2024): R$ 206,47 milhões, 1 aposta

7º — Concurso 1764 (25/11/2015): R$ 205,33 milhões, 1 aposta

8º — Concurso 2795 (09/11/2024): R$ 201,96 milhões, 1 aposta

9º — Concurso 1772 (22/12/2015): R$ 197,38 milhões, 2 apostas

10º — Concurso 2464 (19/03/2022): R$ 189,38 milhões, 2 apostas

Em 2026, dois sorteios regulares entraram no topo da lista: o concurso 3010, em maio, e o 3077, em outubro. O concurso 3042 (09/08/2026), com R$ 164,89 milhões para uma única aposta, ficou logo abaixo do corte.

Por que algumas listas mudam de ordem

Dependendo da fonte, o ranking pode ser feito pelo valor total do prêmio ou pelo valor que cada ganhador levou. O concurso 3077, por exemplo, teve só um ganhador, e por isso o maior prêmio individual de um sorteio regular foi o dele. Já o 3010 teve o maior prêmio total, dividido em duas partes. Quando a lista mistura Viradas e sorteios regulares, os números também mudam.

O concurso 3077 pagou R$ 324,89 milhões a uma única aposta, estabelecendo o recorde individual entre os sorteios regulares — Créditos: Imagem gerada por IA

Quanto é a chance de ganhar

A chance de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de 1 em 50.063.860. Se quiser tentar, aposte no portal Loterias Online ou em qualquer lotérica. Os resultados e o histórico completo estão em loterias.caixa.gov.br. Leia também: [URL do artigo do Brasil247 sobre a Mega da Virada 2026].

Como resgatar um prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também online via Mercado Pago. Acima de R$ 2.428,80, só nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original. Para valores acima de R$ 10.000, o pagamento ocorre em até dois dias úteis.

Informações baseadas nos dados oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.