UAI . Resumo do Dia de Sorte Resultado do Dia de Sorte 1352: prêmio acumulado chega a R$ 1,7 milhão nesta quinta (19/11) O prêmio principal segue acumulado após sete concursos consecutivos sem ganhador dos sete números. Prêmio estimado R$ 1,7 milhão Concurso: 1352

1352 Data: quinta-feira, 19 de novembro

quinta-feira, 19 de novembro Horário: 21h

21h Local: Espaço da Sorte, em São Paulo

Espaço da Sorte, em São Paulo Apostas até: 20h

20h Último resultado: 10 — 11 — 13 — 19 — 21 — 24 — 28

10 — 11 — 13 — 19 — 21 — 24 — 28 Mês da Sorte anterior: Setembro

Setembro Situação: prêmio acumulado

O Dia de Sorte 1352 tem prêmio estimado em R$ 1,7 milhão para o sorteio desta quinta-feira, 19 de novembro. A extração está marcada para as 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

A modalidade chega ao novo concurso depois de sete sorteios consecutivos sem ganhador na faixa principal. No concurso 1351, realizado na quarta-feira (18), ninguém acertou os sete números.

Dia de Sorte está há sete concursos sem ganhador

O concurso 1351 sorteou as dezenas 10 — 11 — 13 — 19 — 21 — 24 — 28. O Mês da Sorte foi Setembro.

Nenhuma aposta acertou os sete números. Na faixa de seis acertos, 54 apostas receberam R$ 2.023,02 cada. Outras 72.425 apostas ganharam R$ 2,50 pelo Mês da Sorte.

Com mais um resultado sem ganhador na faixa principal, o prêmio acumulou e chegou à estimativa de R$ 1,7 milhão para esta quinta-feira.

Leia também: [inserir URL do artigo anterior do Brasil 247].

Quando será o sorteio do Dia de Sorte 1352?

O sorteio acontece nesta quinta-feira, 19 de novembro, às 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

A extração pode ser acompanhada pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

As apostas devem ser registradas até as 20h, em uma lotérica credenciada ou pelo portal Loterias Online.

Como apostar no Dia de Sorte?

Para jogar no Dia de Sorte, o participante escolhe de sete a 15 números entre os 31 disponíveis no volante. Também é necessário selecionar um mês do ano, chamado de Mês da Sorte.

A aposta simples, com sete números, custa R$ 2,50. A probabilidade de acertar os sete números com a aposta mínima é de uma em 2.629.575.

O jogador também pode utilizar a Surpresinha, para deixar a escolha dos números a cargo do sistema, ou a Teimosinha, para repetir a mesma aposta em concursos consecutivos.

Quais são as faixas de premiação?

O Dia de Sorte oferece premiações para quem acerta quatro, cinco, seis ou sete números, além da faixa específica do Mês da Sorte.

No concurso 1351, os valores informados foram:

7 acertos: prêmio principal.

prêmio principal. 6 acertos: 54 apostas ganhadoras, com R$ 2.023,02 cada.

54 apostas ganhadoras, com R$ 2.023,02 cada. 5 acertos: terceira faixa, com valor conforme o rateio.

terceira faixa, com valor conforme o rateio. 4 acertos: quarta faixa, com valor conforme o rateio.

quarta faixa, com valor conforme o rateio. Mês da Sorte: 72.425 apostas ganhadoras, com R$ 2,50 cada.

Últimos resultados do Dia de Sorte

Confira os concursos anteriores informados:

1351 (18/11): 10 — 11 — 13 — 19 — 21 — 24 — 28 | Mês da Sorte: Setembro — acumulou.

10 — 11 — 13 — 19 — 21 — 24 — 28 | Mês da Sorte: Setembro — acumulou. 1350 (17/11): 05 — 06 — 07 — 15 — 22 — 26 — 31 | Mês da Sorte: Abril — acumulou.

05 — 06 — 07 — 15 — 22 — 26 — 31 | Mês da Sorte: Abril — acumulou. 1349 (16/11): 05 — 07 — 08 — 13 — 17 — 22 — 24 | Mês da Sorte: Outubro — acumulou.

05 — 07 — 08 — 13 — 17 — 22 — 24 | Mês da Sorte: Outubro — acumulou. 1348 (15/11): 01 — 02 — 07 — 11 — 18 — 23 — 25 | Mês da Sorte: Fevereiro — acumulou.

01 — 02 — 07 — 11 — 18 — 23 — 25 | Mês da Sorte: Fevereiro — acumulou. 1347 (13/11): 02 — 05 — 07 — 09 — 14 — 15 — 25 | Mês da Sorte: Abril — acumulou.

O histórico completo pode ser consultado no site oficial das Loterias Caixa.

Como resgatar o prêmio?

O prazo para resgatar um prêmio das Loterias Caixa é de 90 dias após a realização do sorteio. Valores de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras da instituição.

Prêmios acima desse limite devem ser recebidos em uma agência da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Para valores superiores a R$ 10 mil, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apresentação.

Como apostar online?

As apostas podem ser feitas pelo portal Loterias Online. O participante deve acessar a plataforma, entrar ou realizar o cadastro, escolher o Dia de Sorte, selecionar os números e o Mês da Sorte e concluir o pagamento.

Resultado baseado nas informações fornecidas sobre os concursos da Caixa Econômica Federal. Consulte os canais oficiais para confirmar o resultado e o rateio.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento. Nunca aposte mais do que pode perder.