UAI . Resumo da Mega-Sena Resultado da Mega-Sena 3088: veja horário do sorteio e como concorrer aos R$ 40 milhões O prêmio principal acumulou por três concursos consecutivos e chega a R$ 40 milhões nesta quinta-feira. Prêmio estimado R$ 40 milhões Concurso: 3088

3088 Data: quinta-feira, 19 de novembro

quinta-feira, 19 de novembro Horário: 21h

21h Local: Espaço da Sorte, em São Paulo

Espaço da Sorte, em São Paulo Apostas até: 20h

20h Último resultado: 06 — 10 — 23 — 25 — 48 — 50

06 — 10 — 23 — 25 — 48 — 50 Situação: prêmio acumulado

A Mega-Sena 3088 tem prêmio estimado em R$ 40 milhões para o sorteio desta quinta-feira, 19 de novembro. A extração acontece às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O prêmio principal acumulou nos três concursos anteriores. A última aposta vencedora da sena, segundo o histórico informado, foi registrada em Iturama, em Minas Gerais, no concurso 3084.

Mega-Sena acumula há três concursos

O concurso 3087, realizado na terça-feira (17), sorteou as dezenas 06 — 10 — 23 — 25 — 48 — 50. Nenhuma aposta acertou os seis números.

Na faixa de cinco acertos, 53 apostas receberam R$ 24.857,75 cada. Outras 3.173 apostas acertaram quatro dezenas e ganharam R$ 593,15 cada.

A última sena informada foi registrada no concurso 3084, em 10 de novembro. Uma aposta de Iturama (MG) acertou as seis dezenas e levou R$ 3.287.949,91. Antes disso, o concurso 3083 pagou R$ 59.526.903,72 a uma aposta de Goiânia (GO).

Leia também: [inserir URL do artigo anterior do Brasil 247].

Quando será o sorteio da Mega-Sena 3088?

O sorteio acontece nesta quinta-feira, 19 de novembro, às 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

A transmissão ao vivo pode ser acompanhada pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

As apostas para o concurso 3088 podem ser registradas até as 20h, em casas lotéricas credenciadas ou pelo site Loterias Online.

Como apostar na Mega-Sena?

Na Mega-Sena, o jogador escolhe de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6,00.

A chance de acertar os seis números com uma aposta mínima é de uma em 50.063.860.

Também é possível utilizar a Surpresinha, em que o sistema escolhe os números, ou a Teimosinha, que permite concorrer com a mesma combinação em concursos consecutivos.

Quais são as faixas de premiação da Mega-Sena?

A Mega-Sena distribui prêmios para quem acerta quatro, cinco ou seis dezenas.

No concurso 3087, o rateio informado foi:

6 acertos (sena): prêmio principal, sem ganhador.

prêmio principal, sem ganhador. 5 acertos (quina): 53 apostas ganhadoras, com R$ 24.857,75 cada.

53 apostas ganhadoras, com R$ 24.857,75 cada. 4 acertos (quadra): 3.173 apostas ganhadoras, com R$ 593,15 cada.

Últimos resultados da Mega-Sena

Confira os concursos anteriores:

3087 (17/11): 06 — 10 — 23 — 25 — 48 — 50 — acumulou.

06 — 10 — 23 — 25 — 48 — 50 — acumulou. 3086 (15/11): 03 — 20 — 35 — 38 — 43 — 46 — acumulou.

03 — 20 — 35 — 38 — 43 — 46 — acumulou. 3085 (12/11): 10 — 27 — 29 — 37 — 39 — 59 — acumulou.

10 — 27 — 29 — 37 — 39 — 59 — acumulou. 3084 (10/11): 06 — 14 — 22 — 30 — 31 — 37 — uma aposta ganhadora em Iturama (MG), com R$ 3.287.949,91.

06 — 14 — 22 — 30 — 31 — 37 — uma aposta ganhadora em Iturama (MG), com R$ 3.287.949,91. 3083 (08/11): 22 — 25 — 29 — 37 — 46 — 54 — uma aposta ganhadora em Goiânia (GO), com R$ 59.526.903,72.

O histórico completo está disponível no site oficial das Loterias Caixa.

Como resgatar o prêmio da Mega-Sena?

O prazo para retirar o prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Valores de até R$ 2.428,79 podem ser recebidos em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras vigentes.

Prêmios acima desse limite devem ser retirados em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Para valores superiores a R$ 10 mil, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apresentação.

O que fazer se ganhar na Mega-Sena?

Quem ganhar deve guardar o comprovante da aposta em local seguro e evitar divulgar imagens que mostrem o código do bilhete. Para retirar o prêmio, é necessário apresentar o recibo original e os documentos exigidos pela Caixa.

Os prêmios de loteria estão sujeitos à tributação aplicável, com os descontos previstos antes do pagamento.

Resultado baseado nas informações fornecidas sobre os concursos da Caixa Econômica Federal. Consulte os canais oficiais para confirmar o resultado e o rateio.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento. Nunca aposte mais do que pode perder.