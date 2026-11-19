UAI . Resumo da Timemania Resultado da Timemania 2470: prêmio de R$ 29 milhões está em jogo nesta quinta (19/11) A modalidade chega ao sexto concurso consecutivo sem ganhador na faixa principal. Prêmio estimado R$ 29 milhões Concurso: 2470

2470 Data: quinta-feira, 19 de novembro

quinta-feira, 19 de novembro Horário: 21h

21h Local: Espaço da Sorte, em São Paulo

Espaço da Sorte, em São Paulo Apostas até: 20h

20h Último resultado: 04 — 14 — 15 — 16 — 33 — 38 — 57

04 — 14 — 15 — 16 — 33 — 38 — 57 Time do Coração: Paysandu (PA)

Paysandu (PA) Situação: prêmio acumulado

A Timemania 2470 tem prêmio estimado em R$ 29 milhões para o sorteio desta quinta-feira, 19 de novembro. A extração está marcada para as 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O prêmio principal segue acumulado após seis concursos sem acertador dos sete números. No concurso 2469, realizado na terça-feira (17), ninguém levou a faixa principal.

Timemania chega a seis concursos sem ganhador

O concurso 2469 sorteou as dezenas 04 — 14 — 15 — 16 — 33 — 38 — 57. O Time do Coração foi o Paysandu (PA).

Nenhuma aposta acertou os sete números. Na faixa de seis acertos, quatro apostas receberam R$ 49.908,58 cada. Outras 195 apostas fizeram cinco acertos e ganharam R$ 1.462,52 cada.

A faixa do Time do Coração também teve ganhadores: 9.757 apostas receberam R$ 8,50 cada.

Leia também: [inserir URL do artigo anterior do Brasil 247].

Quando será o sorteio da Timemania 2470?

O sorteio acontece nesta quinta-feira, 19 de novembro, às 21h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo.

A extração será transmitida pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

As apostas podem ser registradas até as 20h, em casas lotéricas credenciadas ou pelo portal Loterias Online.

Como apostar na Timemania?

Para jogar na Timemania, o participante escolhe dez números entre os 80 disponíveis e também seleciona um clube para o Time do Coração.

A Caixa sorteia sete números e um Time do Coração. A aposta custa R$ 3,50.

A probabilidade de acertar os sete números com uma aposta simples é de uma em 26.472.637.

O apostador também pode utilizar a Surpresinha, deixando o sistema escolher os números, ou a Teimosinha, para repetir a mesma aposta em concursos consecutivos.

Quais são as faixas de premiação da Timemania?

A Timemania oferece premiações para apostas que acertam de três a sete números, além da faixa do Time do Coração.

No concurso 2469, os valores informados foram:

7 acertos: prêmio principal, sem ganhador.

prêmio principal, sem ganhador. 6 acertos: quatro apostas ganhadoras, com R$ 49.908,58 cada.

quatro apostas ganhadoras, com R$ 49.908,58 cada. 5 acertos: 195 apostas ganhadoras, com R$ 1.462,52 cada.

195 apostas ganhadoras, com R$ 1.462,52 cada. 4 acertos: faixa de premiação conforme o rateio.

faixa de premiação conforme o rateio. 3 acertos: faixa de premiação conforme o rateio.

faixa de premiação conforme o rateio. Time do Coração: 9.757 apostas ganhadoras, com R$ 8,50 cada.

Últimos resultados da Timemania

Confira os concursos anteriores informados:

2469 (17/11): 04 — 14 — 15 — 16 — 33 — 38 — 57 | Time do Coração: Paysandu/PA — acumulou.

04 — 14 — 15 — 16 — 33 — 38 — 57 | Time do Coração: Paysandu/PA — acumulou. 2468 (15/11): 03 — 15 — 22 — 31 — 38 — 47 — 61 | Time do Coração: Remo/PA — acumulou.

03 — 15 — 22 — 31 — 38 — 47 — 61 | Time do Coração: Remo/PA — acumulou. 2467 (12/11): 02 — 11 — 12 — 23 — 31 — 65 — 67 | Time do Coração: Retrô/PE — acumulou.

02 — 11 — 12 — 23 — 31 — 65 — 67 | Time do Coração: Retrô/PE — acumulou. 2466 (10/11): 16 — 17 — 48 — 49 — 53 — 56 — 64 | Time do Coração: Guarani/SP — acumulou.

16 — 17 — 48 — 49 — 53 — 56 — 64 | Time do Coração: Guarani/SP — acumulou. 2465 (08/11): 04 — 16 — 19 — 23 — 64 — 69 — 79 | Time do Coração: São José/RS — acumulou.

04 — 16 — 19 — 23 — 64 — 69 — 79 | Time do Coração: São José/RS — acumulou. 2464 (05/11): 05 — 06 — 18 — 38 — 57 — 77 — 80 | Time do Coração: Confiança/SE — acumulou.

O histórico completo pode ser consultado no site oficial das Loterias Caixa.

Como resgatar o prêmio da Timemania?

O prazo para resgatar um prêmio é de 90 dias após a realização do sorteio. Valores de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou agências da Caixa, conforme as regras da instituição.

Prêmios acima desse limite devem ser recebidos em uma agência da Caixa, com documento de identidade, CPF e recibo original da aposta. Para valores superiores a R$ 10 mil, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apresentação.

O que é o Time do Coração?

Além de escolher os números, o jogador da Timemania seleciona um clube entre os disponíveis no volante. Essa escolha participa de uma faixa específica de premiação.

Mesmo que o apostador não acerte os sete números sorteados, pode receber o prêmio destinado a quem acertar o Time do Coração.

Resultado baseado nas informações fornecidas sobre os concursos da Caixa Econômica Federal. Consulte os canais oficiais para confirmar o resultado e o rateio.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento. Nunca aposte mais do que pode perder.